Важная встреча в Баку под эгидой ОИС

Открыл мероприятие на тему «Инновационные стратегии труда и занятости в меняющемся мире труда: глобальные вызовы — национальные решения» министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев. Он выразил удовлетворение тем, что Баку вновь стал площадкой для важного события, способствующего дружбе и сотрудничеству между народами.

В рамках визита министров труда и делегаций стран — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку прошел круглый стол высокого уровня.

Анар Алиев отметил эффективное сотрудничество Азербайджана с ОИС в сфере трудовых отношений, рассказал о реформах, проведенных за последние годы по поручению президента Ильхама Алиева в области труда, занятости и социальной защиты. Он подчеркнул, что обеспечение достойного труда, повышение производительности, создание стабильных и качественных рабочих мест, развитие профессионализма рабочей силы, а также обеспечение безопасных и здоровых условий труда являются приоритетными направлениями государственной политики в сфере занятости.

Генеральный директор Трудового центра ОИС Азер Байрамов заявил, что Центр успешно выполняет координационную миссию между государствами-членами в вопросах занятости, социальной защиты и развития человеческого капитала.

Заместитель министра по делам человеческих ресурсов и социального развития Саудовской Аравии Абдулла Нассер М. Абутнейн выступил с докладом на тему «Трансформация систем труда и занятости: от вызовов к возможностям».