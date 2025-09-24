USD 1.7000
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Новость дня
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Молдова не пустила российских наблюдателей. Москва вызвала посла

новость дополнена 16:50
16:50 1186

Посол Молдовы в Москве Лилиан Дарий вызван в МИД России в связи с отказом Кишинева аккредитовать наблюдателей из РФ на парламентские выборы в республике.

Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

«24 сентября в МИД России был вызван посол Республики Молдовы в Российской Федерации Лилиан Дарий. Главе молдавской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с немотивированным отказом молдавских властей аккредитовать российских представителей в качестве краткосрочных наблюдателей в составе мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ, а также членов Общественной палаты Российской Федерации в качестве международных наблюдателей на выборах в парламент Молдавии 28 сентября», - указали в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Центризбирком (ЦИК) Молдовы отказал членам Общественной палаты (ОП) России в аккредитации в качестве международных наблюдателей на парламентских выборах, которые пройдут в республике 28 сентября. Причиной отказа стало отсутствие официального приглашения в адрес ОП РФ со стороны ЦИК Молдовы.

В российском Центризбиркоме тоже заявили об отказе молдавских властей пустить в страну представителей комиссии. «Сегодня, 24 сентября, наши коллеги — член ЦИК России и сотрудники аппарата — должны были вылететь в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ для наблюдения за парламентскими выборами в Молдове, — цитирует Telegram-канал ЦИК его председателя Эллу Памфилову. — Но теперь, в нарушение всех международных обязательств, ЦИК Молдовы при полном попустительстве БДИПЧ ОБСЕ отказал в аккредитации своим коллегам из России. Мотивировка простая — так решили спецслужбы».

В ОП РФ, «уважая решение организаторов», обращают внимание на то, что в списке аккредитованных в Молдове наблюдателей есть «очевидный крен в сторону западных и прозападных структур». 

Об отказе в аккредитации в качестве наблюдателей представители РФ были проинформированы 23 сентября. Ранее президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию во вмешательстве в выборы и подкупе избирателей.

Плевок в лицо Макрону
Плевок в лицо Макрону
16:22 2621
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем»
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем»
12:47 3116
Атака на Новороссийск: поврежден офис КТК, есть погибшие и раненые
Атака на Новороссийск: поврежден офис КТК, есть погибшие и раненые
17:01 4458
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет
02:23 5376
«Нас ждет осложнение ситуации»: экс-главком ВСУ о провале контрнаступления, Курской операции, войне нового типа
«Нас ждет осложнение ситуации»: экс-главком ВСУ о провале контрнаступления, Курской операции, войне нового типа
15:45 2412
Кремль ответил на заявления Трампа: «ошибочный тезис»
Кремль ответил на заявления Трампа: «ошибочный тезис»
14:55 2563
Шахину Шихлинскому продлили арест
Шахину Шихлинскому продлили арест
14:36 1858
Адвокат Авакяна не верит, что он мог покончить с собой
Адвокат Авакяна не верит, что он мог покончить с собой
14:19 5552
Экс-советника Трампа разозлили заявления о России
Экс-советника Трампа разозлили заявления о России
14:02 2826
Ильхам Алиев «о мощном катализаторе»
Ильхам Алиев «о мощном катализаторе»
13:57 2410
Дефицит бензина затронул и Москву
Дефицит бензина затронул и Москву
13:52 3012

