Молдова не пустила российских наблюдателей. Москва вызвала посла

Посол Молдовы в Москве Лилиан Дарий вызван в МИД России в связи с отказом Кишинева аккредитовать наблюдателей из РФ на парламентские выборы в республике.
Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.
«24 сентября в МИД России был вызван посол Республики Молдовы в Российской Федерации Лилиан Дарий. Главе молдавской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с немотивированным отказом молдавских властей аккредитовать российских представителей в качестве краткосрочных наблюдателей в составе мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ, а также членов Общественной палаты Российской Федерации в качестве международных наблюдателей на выборах в парламент Молдавии 28 сентября», - указали в МИД РФ.
Ранее сообщалось, что Центризбирком (ЦИК) Молдовы отказал членам Общественной палаты (ОП) России в аккредитации в качестве международных наблюдателей на парламентских выборах, которые пройдут в республике 28 сентября. Причиной отказа стало отсутствие официального приглашения в адрес ОП РФ со стороны ЦИК Молдовы.
В российском Центризбиркоме тоже заявили об отказе молдавских властей пустить в страну представителей комиссии. «Сегодня, 24 сентября, наши коллеги — член ЦИК России и сотрудники аппарата — должны были вылететь в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ для наблюдения за парламентскими выборами в Молдове, — цитирует Telegram-канал ЦИК его председателя Эллу Памфилову. — Но теперь, в нарушение всех международных обязательств, ЦИК Молдовы при полном попустительстве БДИПЧ ОБСЕ отказал в аккредитации своим коллегам из России. Мотивировка простая — так решили спецслужбы».
В ОП РФ, «уважая решение организаторов», обращают внимание на то, что в списке аккредитованных в Молдове наблюдателей есть «очевидный крен в сторону западных и прозападных структур».
Об отказе в аккредитации в качестве наблюдателей представители РФ были проинформированы 23 сентября. Ранее президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию во вмешательстве в выборы и подкупе избирателей.