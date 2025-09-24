Молдова не пустила российских наблюдателей. Москва вызвала посла

Посол Молдовы в Москве Лилиан Дарий вызван в МИД России в связи с отказом Кишинева аккредитовать наблюдателей из РФ на парламентские выборы в республике.

Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

«24 сентября в МИД России был вызван посол Республики Молдовы в Российской Федерации Лилиан Дарий. Главе молдавской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с немотивированным отказом молдавских властей аккредитовать российских представителей в качестве краткосрочных наблюдателей в составе мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ, а также членов Общественной палаты Российской Федерации в качестве международных наблюдателей на выборах в парламент Молдавии 28 сентября», - указали в МИД РФ.