Плевок в лицо Макрону

В декабре 2024 года в разгар уличных протестов в Тбилиси президент Франции Эммануэль Макрон взял телефон и лично позвонил неофициальному хозяину Грузии — миллиардеру Бидзине Иванишвили. Случай из тех, про которые принято говорить: «Рад знакомству, жаль только, что по такому поводу». Хотя повод был совсем не светский: на улицах грузинской столицы бушевали столкновения между полицией и протестующими, а в СИЗО тем временем уже томились десятки арестованных активистов. Макрон, как и подобает лидеру государства с глобальными амбициями, мягко, но настойчиво попытался донести до олигарха простую мысль: политзаключенных следовало бы отпустить. В ответ, по сообщению пресс-службы самого Иванишвили, президенту Франции «пояснили», что все аресты были законны, а грузинская полиция действует «в соответствии с международными нормами». Более того, если верить пресс-релизу, нормы эти в Грузии соблюдаются даже строже, чем в большинстве стран Европы.

Переводя с бюрократического на человеческий: Иванишвили, не моргнув глазом, посоветовал Макрону присмотреть за собственной полицией, которая, мол, сама без лишних сантиментов молотит протестующих дубинками. Официально разговор завершился на ноте дипломатического взаимопонимания: стороны якобы договорились созвониться вновь «для обмена мнениями». То есть в духе: «Вы нам позвоните, а мы… обязательно не ответим». И без труда можно было понять из общего тона сообщения — диалог завершен, Макрону вежливо, но четко указали, куда он может пойти вместе со своими озабоченностями. Политзаключенных, естественно, не освободили. Напротив, к ним добавили еще пару десятков. И сделали это демонстративно — сразу после звонка Макрона. А чтобы все выглядело особенно достойно, через несколько дней по оппозиционным телеканалам Грузии показали заранее записанное обращение президента Франции к народу Грузии: традиционные слова поддержки, демократические ценности, светлое будущее, ЕС как путеводная звезда. Всё по шаблону. Аплодисменты. Занавес.

Прошло почти полтора года. С тех пор полное молчание. Ни дипломатических последствий, ни санкций, ни даже публичного раздражения со стороны Франции. Между тем у Парижа есть весь набор возможных рычагов давления, начиная с паспорта Евросоюза, который Бидзина Иванишвили хранит как зеницу ока и расставаться с которым не намерен. Мало того, согласно декларациям, Иванишвили владеет и внушительной недвижимостью во Франции — от элитных апартаментов до коммерческих площадей. То есть, казалось бы, человек, который публично унизил президента Пятой республики, продолжил в своей стране политически мотивированные аресты и ясно дал понять, кто здесь главный, как минимум подставился под санкционный молот. Но вместо ответных действий Макрон неожиданно включил режим убежденного толстовца. Ни тебе ареста счетов, ни блокировки активов, ни персональных ограничений. Но это же не Китай, где нужно лавировать, почтительно кланяться древней культуре и опасаться последствий. Это всего лишь Грузия — без нефти, без газа, без ядерного оружия и без вето в Совбезе ООН.

Тем не менее никаких санкций. Более того, буквально через неделю после очередных антизападных тирад с экранов грузинского телевидения те же самые чиновники с восторгом позировали на фоне Эйфелевой башни. Как будто всё в полном порядке. Как если бы вы ежедневно ругали соседа последними словами, а потом пришли к нему на юбилей без тени неловкости с шампанским и цветами. И в этом, собственно, и заключается парадокс современной Европы. Президент одного из ведущих государств ЕС попытался повлиять на ситуацию в маленькой восточной стране. Его проигнорировали, высмеяли, сделали все наоборот — и никто даже не попытался изобразить ответ. Ни симметричный, ни асимметричный. Вообще никакой. Тем временем в европейских столицах все громче звучат слова о «пробуждении» континента, о необходимости взять судьбу в свои руки, укреплять армию и демонстрировать жесткость. Но если эта самая жесткость заключается в том, чтобы молча стереть с лица плевок от олигарха из третьеразрядной страны, то как это вообще назвать? Пробуждением? Или все же кратким эпизодом сна с открытыми глазами?

История, впрочем, показывает: настоящие перемены начинаются только после удара. И не по соседу — по себе. Пока достается другим, европейская политическая элита может бесконечно рассуждать о ценностях и стратегиях. И до тех пор, пока оплеухи отвешивают не по их щекам, все останется в рамках болтовни. И в этом смысле Европа не исключение. Человеческая природа везде одинакова. Долгий покой расслабляет. Взгляните хотя бы на российскую мобилизацию: ни Москва, ни Петербург практически в войне не участвуют. На фронт идут жители полунищей провинции, где участие в боевых действиях — это, как ни печально, шанс решить хотя бы часть жизненных проблем. Но если даже в России с ее имперским и милитаристским сознанием столицы предпочитают отсиживаться, то представить мобилизованную «под ружье» Барселону или Париж просто нереалистично. Вспомним и Израиль. Всего 10–15 лет относительного мира и спокойствия, и вдруг трагедия 7 октября 2023 года. Причины можно обсуждать до бесконечности, ссылаясь на просчеты разведки и армии, на внутренние распри. Но суть одна: страна расслабилась. Но если даже Израиль позволил себе расслабиться, что уж говорить о Европе!