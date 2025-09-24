«Уважаемый человек» Кязымов приговорен за мошенничество

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, Кязымов воспользовался доверием, которое сам же сформировал вокруг своей личности, и обманул нескольких человек. Потерпевших он убеждал, что обладает широкими связями в министерствах внутренних дел, науки и образования, по чрезвычайным ситуациям, иностранных дел. Он представлялся как деловой и способный человек с обширными дружескими связями, якобы приобретенными благодаря работе на высоких должностях, и уверял, что может решить любые вопросы через своих друзей.

Иззет Кязымов, ранее занимавший должности в различных государственных структурах, обманул своих знакомых, пообещав устроить их на работу в министерства, и совершил в отношении них мошенничество. Судебный процесс по его уголовному делу завершился в Сабунчинском районном суде.

Из материалов уголовного дела следует, что в 1986–1997 годах Кязымов работал инспектором по образованию в Бакинском славянском университете, в 1997–2014 годах — главным бухгалтером и заместителем директора в Планово-экономическом техникуме, а в 2018–2023 годах — бухгалтером в Финансовом управлении Главной охранной службы Министерства внутренних дел.

За совершенное преступление против Кязымова были выдвинуты обвинения по статьям 178.2.1 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 178.2.3 (мошенничество с использованием служебного положения) и 178.2.4 (мошенничество, причинившее значительный ущерб) УК Азербайджана.

В ходе следствия Кязымов заявил, что действовал в одиночку и никому из полученных денег не передавал. Он частично признал свою вину по предъявленным обвинениям, заявил, что не злоупотреблял служебным положением, поскольку в тот период нигде не работал.

«Я обещал устроить Саджада Аскерова на работу в полицию и получил за это 7 тысяч манатов. Также взял 23 тысячи у знакомого за трудоустройство его сына Руслана Саламова. Обещал устроить Хидаята Расулова в МЧС через свои связи — получил 13 тысяч. Уверял, что смогу подтвердить диплом Орхана Дуньямалыева, обучавшегося в России, через знакомых в Министерстве образования — взял 7 тысяч. В 2024 году получил 15 тысяч от бывшей заведующей детским садом в Шеки, Метанет ханум, пообещав сохранить ее должность через связи в министерстве. Я раскаиваюсь в содеянном», — заявил Кязымов в суде.

Большинство жертв Кязымова — родители, стремившиеся устроить своих детей на госслужбу. Все они заявили о наличии претензий к подсудимому и потребовали возмещения ущерба.

Согласно решению суда, Иззет Кязымов приговорен к 3 годам лишения свободы. Гражданский иск по делу частично удовлетворен.