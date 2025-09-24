USD 1.7000
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Иран начал восстанавливать ракетные объекты

Иран начал восстановление объектов по производству ракет, которые были атакованы Израилем во время 12-дневной войны в июне. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки.

Однако, как отмечают эксперты, на ключевых площадках по-прежнему отсутствует важный элемент - крупные планетарные миксеры, используемые для производства твердого ракетного топлива.

По данным AP, восстановительные работы ведутся на объектах в Парчине недалеко от Тегерана и Шахруде на севере страны. На снимках, сделанных в сентябре, зафиксировано строительство и ремонт зданий, включая цеха смешивания топлива. Отмечается, что активное восстановление этих объектов подчеркивает стратегическую важность ракетной программы для Ирана. При этом ядерные объекты, подвергшиеся атакам, не вызвали такой же активности по восстановлению.

Плевок в лицо Макрону
Плевок в лицо Макрону главная тема
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем»
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем» по ту сторону океана
Атака на Новороссийск: поврежден офис КТК, есть погибшие и раненые
Атака на Новороссийск: поврежден офис КТК, есть погибшие и раненые видео; обновлено 17:01
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет что происходит?
«Нас ждет осложнение ситуации»: экс-главком ВСУ о провале контрнаступления, Курской операции, войне нового типа
«Нас ждет осложнение ситуации»: экс-главком ВСУ о провале контрнаступления, Курской операции, войне нового типа
Кремль ответил на заявления Трампа: «ошибочный тезис»
Кремль ответил на заявления Трампа: «ошибочный тезис»
Шахину Шихлинскому продлили арест
Шахину Шихлинскому продлили арест
Адвокат Авакяна не верит, что он мог покончить с собой
Адвокат Авакяна не верит, что он мог покончить с собой ОБНОВЛЕНО 14:19
Экс-советника Трампа разозлили заявления о России
Экс-советника Трампа разозлили заявления о России
Ильхам Алиев «о мощном катализаторе»
Ильхам Алиев «о мощном катализаторе»
Дефицит бензина затронул и Москву
Дефицит бензина затронул и Москву
