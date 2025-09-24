Россияне ударили «Искандером» по учебной части ВСУ: есть жертвы

Россия в среду, 24 сентября, нанесла комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ, пишут украинские СМИ.

В результате точного попадания в укрытие, несмотря на принятые меры безопасности, есть жертвы, сообщили в Сухопутных войсках.

Отмечается, что среди примененных средств поражения — две баллистические ракеты «Искандер». «…Несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, полностью избежать потерь среди личного состава не удалось. На месте работают соответствующие экстренные службы», — говорится в сообщении.