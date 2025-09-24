USD 1.7000
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Россияне ударили «Искандером» по учебной части ВСУ: есть жертвы

17:03 1095

Россия в среду, 24 сентября, нанесла комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ, пишут украинские СМИ.

В результате точного попадания в укрытие, несмотря на принятые меры безопасности, есть жертвы, сообщили в Сухопутных войсках.

Отмечается, что среди примененных средств поражения — две баллистические ракеты «Искандер». «…Несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, полностью избежать потерь среди личного состава не удалось. На месте работают соответствующие экстренные службы», — говорится в сообщении.

Плевок в лицо Макрону
Плевок в лицо Макрону
16:22 2633
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем»
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем»
12:47 3119
Атака на Новороссийск: поврежден офис КТК, есть погибшие и раненые
Атака на Новороссийск: поврежден офис КТК, есть погибшие и раненые
17:01 4470
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет
02:23 5376
«Нас ждет осложнение ситуации»: экс-главком ВСУ о провале контрнаступления, Курской операции, войне нового типа
«Нас ждет осложнение ситуации»: экс-главком ВСУ о провале контрнаступления, Курской операции, войне нового типа
15:45 2421
Кремль ответил на заявления Трампа: «ошибочный тезис»
Кремль ответил на заявления Трампа: «ошибочный тезис»
14:55 2565
Шахину Шихлинскому продлили арест
Шахину Шихлинскому продлили арест
14:36 1860
Адвокат Авакяна не верит, что он мог покончить с собой
Адвокат Авакяна не верит, что он мог покончить с собой
14:19 5557
Экс-советника Трампа разозлили заявления о России
Экс-советника Трампа разозлили заявления о России
14:02 2826
Ильхам Алиев «о мощном катализаторе»
Ильхам Алиев «о мощном катализаторе»
13:57 2414
Дефицит бензина затронул и Москву
Дефицит бензина затронул и Москву
13:52 3014

