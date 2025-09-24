В Баку впервые стартовал Гран-при по фигурному катанию

В Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева прошла торжественная церемония открытия первого в истории Азербайджана Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, проводимого под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
На церемонии министр молодежи и спорта Фарид Гаибов в своей речи подчеркнул, что проведение в Азербайджане данного соревнования знаменует новый этап в развитии зимних видов спорта.
Министр отметил, что президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание спорту, государством создается современная спортивная инфраструктура и благодаря целенаправленной государственной политике Азербайджан занимает важное место в мире как ориентированная на спорт страна. Фарид Гаибов также добавил, что проведение Гран-при открывает новые возможности не только для фигурного катания, но и для развития в Азербайджане зимних видов спорта в целом.
Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Джэель Ким высоко оценил проведение соревнований в Азербайджане - стране с динамично развивающейся спортивной сферой. В своем выступлении он отметил, что благодаря современной спортивной инфраструктуре, опыту организации мероприятий и поддержке молодежи Азербайджан стал надежным партнером международного спортивного сообщества.
Глава ISU подчеркнул, что проведение Гран-при способствует популяризации фигурного катания в регионе, укреплению связей между странами в спортивной сфере и созданию условий для проведения более крупных международных соревнований в Азербайджане.
Гран-при организован при поддержке Государственного агентства по туризму, Министерства молодежи и спорта, Федерации зимних видов спорта Азербайджана и Международного союза конькобежцев. Соревнования, где за победу будут бороться 93 спортсмена из 38 стран, продлятся три дня.
Сегодня проходят выступления фигуристов и фигуристок в короткой программе. Азербайджан в соревнованиях девушек представляют Сабина Алиева и Арина Калугина. 25 сентября парни выступят в произвольной программе, а спортивные пары - в коротком танце. 26 сентября девушки и пары представят произвольную программу.
Билеты на впервые проводящееся в Баку соревнование столь высокого ранга можно приобрести на сайте iticket.az.