Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Афганцы могут добровольно впустить американцев

18:14 1656

Администрация президента США Дональда Трампа возобновила переговоры с движением «Талибан» о возможном возвращении американских войск в Афганистан, включая передачу авиабазы Баграм под контроль армии Соединенных Штатов. Об этом сообщает французский портал Intelligence Online со ссылкой на источники.

Источники сообщают, что во время визита американской делегации в Кабул 13 сентября обсуждались не только вопросы обмена заключенными, но и более широкая повестка. По их сведениям, Афганистан фактически оказался «на пороге» возвращения американского военного контингента.

По информации портала, в Вашингтоне рассматривают возможность заключения сделки с Кабулом, аналогичной соглашению с Киевом в сфере редкоземельных металлов. В рамках такого соглашения не исключается официальное признание правительства, сформированного движением «Талибан», восстановление доступа афганских банков к системе SWIFT, а также разморозка активов Афганистана, замороженных на территории США. Взамен американская сторона рассчитывает получить право на использование авиабазы Баграм, а также доступ к афганским природным ресурсам — в частности, к крупнейшим в мире запасам лития, разработкой которых уже занимаются китайские компании.

18 сентября Трамп заявил о стремлении Вашингтона восстановить контроль над авиабазой Баграм. Позже он сообщил, что американские власти ведут переговоры с представителями Афганистана по вопросам, связанным с этим объектом. В своем сообщении в социальной сети Truth Social Трамп предупредил, что Афганистан может столкнуться с серьезными последствиями, если руководство страны откажется вернуть контроль над базой Соединенным Штатам.

С 2001 по 2021 год авиабаза Баграм была крупнейшим опорным пунктом международной коалиции под руководством США в Афганистане. 1 июля 2021 года американские войска покинули объект, а уже 15 августа база перешла под контроль движения «Талибан».

Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с председателем Национальной Ассамблеи Сербии
Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с председателем Национальной Ассамблеи Сербии
20:34 24
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит сенсационные факты
18:42 3895
Хуситы атаковали порт на юге Израиля: пострадали десятки человек
Хуситы атаковали порт на юге Израиля: пострадали десятки человек видео
20:03 527
США поставили точку в вопросе отправки военных в Украину
США поставили точку в вопросе отправки военных в Украину
19:50 1039
Трамп — Алиеву: Как идут дела? Больше никаких перестрелок?
Трамп — Алиеву: Как идут дела? Больше никаких перестрелок? видео; обновлено 17:15
17:15 10904
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна?
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна? все еще актуально
12:56 4557
Преподобный Аджапахян призывал свергнуть Пашиняна
Преподобный Аджапахян призывал свергнуть Пашиняна
18:30 1047
Афганцы могут добровольно впустить американцев
Афганцы могут добровольно впустить американцев
18:14 1657
Плевок в лицо Макрону
Плевок в лицо Макрону главная тема
16:22 4874
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем»
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем» по ту сторону океана
12:47 3726
Атака на Новороссийск: поврежден офис КТК, есть погибшие и раненые
Атака на Новороссийск: поврежден офис КТК, есть погибшие и раненые видео; обновлено 17:01
17:01 6207

