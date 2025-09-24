Афганцы могут добровольно впустить американцев

Администрация президента США Дональда Трампа возобновила переговоры с движением «Талибан» о возможном возвращении американских войск в Афганистан, включая передачу авиабазы Баграм под контроль армии Соединенных Штатов. Об этом сообщает французский портал Intelligence Online со ссылкой на источники.

Источники сообщают, что во время визита американской делегации в Кабул 13 сентября обсуждались не только вопросы обмена заключенными, но и более широкая повестка. По их сведениям, Афганистан фактически оказался «на пороге» возвращения американского военного контингента.

По информации портала, в Вашингтоне рассматривают возможность заключения сделки с Кабулом, аналогичной соглашению с Киевом в сфере редкоземельных металлов. В рамках такого соглашения не исключается официальное признание правительства, сформированного движением «Талибан», восстановление доступа афганских банков к системе SWIFT, а также разморозка активов Афганистана, замороженных на территории США. Взамен американская сторона рассчитывает получить право на использование авиабазы Баграм, а также доступ к афганским природным ресурсам — в частности, к крупнейшим в мире запасам лития, разработкой которых уже занимаются китайские компании.

18 сентября Трамп заявил о стремлении Вашингтона восстановить контроль над авиабазой Баграм. Позже он сообщил, что американские власти ведут переговоры с представителями Афганистана по вопросам, связанным с этим объектом. В своем сообщении в социальной сети Truth Social Трамп предупредил, что Афганистан может столкнуться с серьезными последствиями, если руководство страны откажется вернуть контроль над базой Соединенным Штатам.

С 2001 по 2021 год авиабаза Баграм была крупнейшим опорным пунктом международной коалиции под руководством США в Афганистане. 1 июля 2021 года американские войска покинули объект, а уже 15 августа база перешла под контроль движения «Талибан».