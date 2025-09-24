Преподобный Аджапахян призывал свергнуть Пашиняна

Ереванский суд признал главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаеля Аджапахяна виновным в публичных призывах к свержению власти в Армении, сообщают армянские СМИ.
Вердикт зачитала судья уголовного суда общей юрисдикции по городу Еревану Армине Меликсетян.
«Признать архиепископа Микаеля Аджапахяна виновным по ч. 2 ст. 422 Уголовного кодекса Армении. Вердикт по части меры пресечения оставить неизменным», – огласила Меликсетян.
Максимальная санкция по указанной статье предусматривает пять лет лишения свободы. Мера наказания в отношении архиепископа будет установлена позднее.
Дополнительные слушанию по делу архиепископа пройдут 29 сентября.