США бросили вызов России и Китаю

18:43 1292

США стремятся вернуть лидерство в мировой атомной энергетике и обойти по данному вопросу Россию с Китаем, сообщил исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Брент Кристенсен.

«С 2017 года 87% новых ядерных реакторов строится по российским или китайским проектам. Это тревожный сигнал. США и их партнеры должны вернуть лидерство и доказать, что способны превзойти соперников», — сказал Кристенсен на саммите по ядерной энергетике в Нью-Йорке.

Он подчеркнул, что Вашингтон намерен усилить взаимодействие с партнерами и расширить финансовую поддержку, чтобы вывести американские компании на ведущие позиции в атомной отрасли.

Президент США Дональд Трамп 23 мая подписал указы о расширении использования ядерной энергетики. Американский министр энергетики Крис Райт позже заявил, что Соединенные Штаты хотят снова стать «реальной державой» в ядерной отрасли. По его словам, цель новой политики – нарастить производство электроэнергии на АЭС в четыре раза в течение следующих 25 лет.

Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с председателем Национальной Ассамблеи Сербии
Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с председателем Национальной Ассамблеи Сербии
20:34 27
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит сенсационные факты
18:42 3903
Хуситы атаковали порт на юге Израиля: пострадали десятки человек
Хуситы атаковали порт на юге Израиля: пострадали десятки человек видео
20:03 530
США поставили точку в вопросе отправки военных в Украину
США поставили точку в вопросе отправки военных в Украину
19:50 1044
Трамп — Алиеву: Как идут дела? Больше никаких перестрелок?
Трамп — Алиеву: Как идут дела? Больше никаких перестрелок? видео; обновлено 17:15
17:15 10905
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна?
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна? все еще актуально
12:56 4557
Преподобный Аджапахян призывал свергнуть Пашиняна
Преподобный Аджапахян призывал свергнуть Пашиняна
18:30 1048
Афганцы могут добровольно впустить американцев
Афганцы могут добровольно впустить американцев
18:14 1658
Плевок в лицо Макрону
Плевок в лицо Макрону главная тема
16:22 4878
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем»
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем» по ту сторону океана
12:47 3727
Атака на Новороссийск: поврежден офис КТК, есть погибшие и раненые
Атака на Новороссийск: поврежден офис КТК, есть погибшие и раненые видео; обновлено 17:01
17:01 6207

