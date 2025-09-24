США бросили вызов России и Китаю

США стремятся вернуть лидерство в мировой атомной энергетике и обойти по данному вопросу Россию с Китаем, сообщил исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Брент Кристенсен.

«С 2017 года 87% новых ядерных реакторов строится по российским или китайским проектам. Это тревожный сигнал. США и их партнеры должны вернуть лидерство и доказать, что способны превзойти соперников», — сказал Кристенсен на саммите по ядерной энергетике в Нью-Йорке.

Он подчеркнул, что Вашингтон намерен усилить взаимодействие с партнерами и расширить финансовую поддержку, чтобы вывести американские компании на ведущие позиции в атомной отрасли.

Президент США Дональд Трамп 23 мая подписал указы о расширении использования ядерной энергетики. Американский министр энергетики Крис Райт позже заявил, что Соединенные Штаты хотят снова стать «реальной державой» в ядерной отрасли. По его словам, цель новой политики – нарастить производство электроэнергии на АЭС в четыре раза в течение следующих 25 лет.