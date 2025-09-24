Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит

Власти Дании установили, что беспилотники, пролетевшие в ночь с 22 на 23 сентября над аэропортом Копенгагена и вызвавшие более чем четырехчасовой перерыв в воздушном движении, были запущены с танкеров, входящих в российский «теневой» нефтяной флот. Один из этих танкеров принадлежит компании типа shell (юридическое лицо, не ведущее реальной хозяйственной деятельности – ред.), следы которой ведут в Сумгаит. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Кремль создал сеть офшорных компаний, скупив десятки списанных танкеров для обхода санкций и нелегальной торговли нефтью. В эту сеть вовлечены и азербайджанские компании, а также нефтяные менеджеры, деятельность которых в настоящее время расследуется спецслужбами Азербайджана. Считается, что эти менеджеры действовали по указанию спецслужб РФ, намеренно создавая препятствия для экспорта на международные рынки нефти марки Azeri Light и способствуя сбыту российской Urals по заниженным ценам, помогая тем самым России удерживать рыночную долю.

Для маскировки операций и обхода санкционных ограничений использовались подставные компании (shell entities), зарегистрированные в различных юрисдикциях, включая Азербайджан. Поэтому при попадании подобных танкеров под международные санкции имя Азербайджана все чаще появляется в иностранных расследованиях и публикациях. Однако недавние атаки дронов на Данию и Норвегию свидетельствуют о том, что «теневой» флот России используется не только для транспортировки нефти в обход санкций, но и как платформа для диверсий против стран НАТО. Ранее уже фиксировались случаи повреждения подводных кабельных линий в Балтийском и Северном морях, причастность к которым приписывается этим судам. В частности, один из экипажей был задержан в Германии и находится под следствием. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что запуск дронов над аэропортом Копенгагена был преднамеренным актом и стал самой серьезной атакой на критически важную инфраструктуру страны. Она также подчеркнула схожесть этого инцидента с другими атаками, произошедшими в ту же неделю: вторжением российских БПЛА в воздушное пространство Эстонии и запуском не менее 17 дронов в направлении Польши. По словам премьер-министра Дании, нельзя исключать российский след. Датская служба безопасности и разведки (PET) и полиция Копенгагена охарактеризовали происшествие как «профессионально организованную операцию» и назвали его «откровенно провокационным».

Согласно датским СМИ, основной версией расследования является использование танкеров из «теневого» флота в качестве морских платформ для запуска дронов. Следствие сосредоточено на трех судах, находившихся вблизи территориальных вод Дании в момент атаки - сухогрузе Astrol 1 под российским флагом (IMO 9906544), танкере Pushpa (ранее Boracay, Kiwala — IMO 9332810), неоднократно менявшем название и входящем в «теневой» флот, а также сухогрузе Oslo Carrier 3 (IMO 9366146) под флагом Норвегии, но с российским экипажем. По информации международной базы данных Equasis, за два года Pushpa трижды меняла название и ходит под фальшивым флагом Малави — государства, не имеющего выхода к морю и не располагающего действующим судовым регистром. Использование фиктивного флага автоматически аннулирует страховое покрытие судна, если таковое вообще имеется. Согласно информации, опубликованной 12 сентября на портале Главного управления разведки Украины War-Sanctions, владельцем и оператором Pushpa числится зарегистрированная на Маврикии компания Tirad Shipping Inc. Это — фиктивная структура, владеющая лишь одним судном — Pushpa, находящимся под международными санкциями. Компания Tirad Shipping Inc связана с российским «теневым» флотом, осуществляющим транспортировку нефти и нефтепродуктов в обход ограничений. Вероятнее всего, она была создана исключительно для управления этим судном, чтобы скрыть реальных бенефициаров и обойти санкционные барьеры.

Следует отметить, что частая смена владельцев и операторов — типичная практика в «теневом» флоте, который обслуживает российскую торговлю нефтью. Ранее Pushpa управляли турецкая компания Unic Tanker Ship Management и индийская Gatik Ship Management — один из крупнейших игроков в этом секторе. После начала вторжения в Украину Gatik стала ключевым перевозчиком российской нефти в условиях санкций. В октябре 2024 года танкер Pushpa был внесен в санкционные списки Великобританией, в феврале 2025 года — Канадой, а в марте того же года — Швейцарией. По данным ВМС Эстонии, 11 апреля 2025 года в территориальных водах страны был задержан танкер под номером IMO 9332810, следовавший без флага из индийского порта Сикка в российский порт Усть-Луга. Капитаном оказался гражданин Китая, на борту находились 24 человека. По данному инциденту ведется расследование. На момент задержания судно шло под названием Kiwala. После досмотра его отпустили, однако Россия официально предупредила, что будет жестко реагировать на вмешательство в деятельность ее танкеров за пределами своей юрисдикции. Формальным владельцем танкера IMO 9332810 числится индийская Gatik Ship Management, но после попадания под санкции часть ее флота была переоформлена на зарегистрированную в Сумгаите компанию Navigenix Shipmanagement LLC. С февраля 2024 года эта компания управляет судами, ранее принадлежавшими Gatik. Юридический адрес Navigenix Shipmanagement LLC: Сумгаит, 9-й микрорайон, дом 1, квартира 17. На балансе компании Navigenix Shipmanagement LLC значатся два танкера — Feliks и Leruo, коммерческими операторами которых указаны TRANQUIL MEADOW CORP и KEY MARVEL LTD.