USD 1.7000
EUR 2.0066
RUB 2.0352
Подписаться на уведомления
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Новость дня
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Мир дешевле войны: Зеленский призвал объединиться против России

18:58 713

Мировому сообществу необходимо объединиться, чтобы остановить агрессию России против Украины и других стран, поскольку действовать сейчас дешевле, чем позже. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

По его мнению, предотвратить войну и прекратить гонку вооружений гораздо экономичнее, чем тратить ресурсы на строительство подземных детских садов и масштабных бункеров для защиты критически важной инфраструктуры.

«Остановить Путина дешевле сейчас, чем пытаться защищать каждый порт и корабль от террористов и морских дронов. Мы должны иначе действовать вместе, чтобы остановить агрессора. Тогда мы будем иметь шанс, что эти гонки вооружений не принесут нам катастрофы», – указал украинский президент.

Он отметил, что поставки Украине оружия и давление на Россию надо усиливать немедленно, иначе ее лидер продолжит и расширит военные действия.

«Мы говорили и раньше, что Украина – только первая, а вот теперь российские дроны летают над Европой, российские операции распространяются во многих странах», – подчеркнул Зеленский.

По мнению президента Украины, Путин хочет продолжать эту войну.

«Никто не может чувствовать себя в безопасности», – резюмировал он.

Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с председателем Национальной Ассамблеи Сербии
Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с председателем Национальной Ассамблеи Сербии
20:34 29
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит сенсационные факты
18:42 3908
Хуситы атаковали порт на юге Израиля: пострадали десятки человек
Хуситы атаковали порт на юге Израиля: пострадали десятки человек видео
20:03 531
США поставили точку в вопросе отправки военных в Украину
США поставили точку в вопросе отправки военных в Украину
19:50 1046
Трамп — Алиеву: Как идут дела? Больше никаких перестрелок?
Трамп — Алиеву: Как идут дела? Больше никаких перестрелок? видео; обновлено 17:15
17:15 10908
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна?
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна? все еще актуально
12:56 4557
Преподобный Аджапахян призывал свергнуть Пашиняна
Преподобный Аджапахян призывал свергнуть Пашиняна
18:30 1048
Афганцы могут добровольно впустить американцев
Афганцы могут добровольно впустить американцев
18:14 1659
Плевок в лицо Макрону
Плевок в лицо Макрону главная тема
16:22 4880
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем»
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем» по ту сторону океана
12:47 3728
Атака на Новороссийск: поврежден офис КТК, есть погибшие и раненые
Атака на Новороссийск: поврежден офис КТК, есть погибшие и раненые видео; обновлено 17:01
17:01 6209

ЭТО ВАЖНО

Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с председателем Национальной Ассамблеи Сербии
Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с председателем Национальной Ассамблеи Сербии
20:34 29
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит сенсационные факты
18:42 3908
Хуситы атаковали порт на юге Израиля: пострадали десятки человек
Хуситы атаковали порт на юге Израиля: пострадали десятки человек видео
20:03 531
США поставили точку в вопросе отправки военных в Украину
США поставили точку в вопросе отправки военных в Украину
19:50 1046
Трамп — Алиеву: Как идут дела? Больше никаких перестрелок?
Трамп — Алиеву: Как идут дела? Больше никаких перестрелок? видео; обновлено 17:15
17:15 10908
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна?
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна? все еще актуально
12:56 4557
Преподобный Аджапахян призывал свергнуть Пашиняна
Преподобный Аджапахян призывал свергнуть Пашиняна
18:30 1048
Афганцы могут добровольно впустить американцев
Афганцы могут добровольно впустить американцев
18:14 1659
Плевок в лицо Макрону
Плевок в лицо Макрону главная тема
16:22 4880
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем»
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем» по ту сторону океана
12:47 3728
Атака на Новороссийск: поврежден офис КТК, есть погибшие и раненые
Атака на Новороссийск: поврежден офис КТК, есть погибшие и раненые видео; обновлено 17:01
17:01 6209
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться