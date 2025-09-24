Мир дешевле войны: Зеленский призвал объединиться против России

Мировому сообществу необходимо объединиться, чтобы остановить агрессию России против Украины и других стран, поскольку действовать сейчас дешевле, чем позже. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

По его мнению, предотвратить войну и прекратить гонку вооружений гораздо экономичнее, чем тратить ресурсы на строительство подземных детских садов и масштабных бункеров для защиты критически важной инфраструктуры.

«Остановить Путина дешевле сейчас, чем пытаться защищать каждый порт и корабль от террористов и морских дронов. Мы должны иначе действовать вместе, чтобы остановить агрессора. Тогда мы будем иметь шанс, что эти гонки вооружений не принесут нам катастрофы», – указал украинский президент.

Он отметил, что поставки Украине оружия и давление на Россию надо усиливать немедленно, иначе ее лидер продолжит и расширит военные действия.

«Мы говорили и раньше, что Украина – только первая, а вот теперь российские дроны летают над Европой, российские операции распространяются во многих странах», – подчеркнул Зеленский.

По мнению президента Украины, Путин хочет продолжать эту войну.

«Никто не может чувствовать себя в безопасности», – резюмировал он.