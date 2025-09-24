USD 1.7000
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Литва поддержала Трампа: ЕС спонсирует Кремль вместо Украины

Евросоюз продолжает закупать энергетические ресурсы у России, направляя на это больше средств, чем на поддержку Украины. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Delfi.

Науседа подчеркнул, что даже спустя три с половиной года с начала полномасштабной войны в Украине Евросоюз по-прежнему закупает у России около 13% потребляемого природного газа.

«Сумма, которую он платит за эти нефть и газ, превышает всю поддержку, оказываемую им Украине. Это означает, что Европа даже не нейтральна и, по сути, в финансовом отношении больше на стороне России, чем Украины», – подчеркнул литовский президент.

Он отметил, что, несмотря на готовность Евросоюза вводить санкции против России, сохраняющаяся зависимость от российских энергоресурсов свидетельствует о непоследовательности, которая, по его словам, «должна приводить всех в отчаяние».

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Генассамблее ООН резко раскритиковал страны ЕС за закупку российской нефти, назвав это «позорным» для самого Евросоюза. По его словам, таким образом ЕС «финансирует войну против самого себя».

