Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

А чей Панамский канал? В ООН дали ответ

19:44 702

Панама подтверждает свою приверженность нейтральному статусу и эффективному управлению Панамским каналом, который навсегда останется собственностью страны. Об этом заявил президент Панамы Хосе Рауль Мулино.

«Панама вновь хотела бы отметить, что готова сохранить свою приверженность Договору о постоянном нейтралитете… Нейтралитет – это наиболее действенный механизм для защиты и безопасности нашего канала. Это глобальный актив. Открытый для всего мира нейтральный Панамский канал способствует комплексной международной торговле», – сказал Мулино в ходе общеполитической дискуссии на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, канал «всегда будет находиться в руках нашей страны».

Мулино подчеркнул, что Панамский канал обслуживает 180 морских маршрутов из 140 стран и обеспечивает около 4% мировой торговли. Он добавил, что страна «инвестировала собственные средства в расширение межокеанского пути, чтобы адаптировать его к потребностям крупных судов».

Кроме того, по словам панамского лидера, в ближайшее время будет реализован проект строительства водохранилища Рио-Индио, направленный на обеспечение населения водой, бесперебойное судоходство и снижение рисков, связанных с засухами.

Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с председателем Национальной Ассамблеи Сербии
Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с председателем Национальной Ассамблеи Сербии
20:34 32
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит сенсационные факты
18:42 3915
Хуситы атаковали порт на юге Израиля: пострадали десятки человек
Хуситы атаковали порт на юге Израиля: пострадали десятки человек видео
20:03 534
США поставили точку в вопросе отправки военных в Украину
США поставили точку в вопросе отправки военных в Украину
19:50 1050
Трамп — Алиеву: Как идут дела? Больше никаких перестрелок?
Трамп — Алиеву: Как идут дела? Больше никаких перестрелок? видео; обновлено 17:15
17:15 10911
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна?
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна? все еще актуально
12:56 4558
Преподобный Аджапахян призывал свергнуть Пашиняна
Преподобный Аджапахян призывал свергнуть Пашиняна
18:30 1050
Афганцы могут добровольно впустить американцев
Афганцы могут добровольно впустить американцев
18:14 1660
Плевок в лицо Макрону
Плевок в лицо Макрону главная тема
16:22 4880
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем»
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем» по ту сторону океана
12:47 3728
Атака на Новороссийск: поврежден офис КТК, есть погибшие и раненые
Атака на Новороссийск: поврежден офис КТК, есть погибшие и раненые видео; обновлено 17:01
17:01 6209

