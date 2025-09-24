А чей Панамский канал? В ООН дали ответ

Панама подтверждает свою приверженность нейтральному статусу и эффективному управлению Панамским каналом, который навсегда останется собственностью страны. Об этом заявил президент Панамы Хосе Рауль Мулино.

«Панама вновь хотела бы отметить, что готова сохранить свою приверженность Договору о постоянном нейтралитете… Нейтралитет – это наиболее действенный механизм для защиты и безопасности нашего канала. Это глобальный актив. Открытый для всего мира нейтральный Панамский канал способствует комплексной международной торговле», – сказал Мулино в ходе общеполитической дискуссии на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, канал «всегда будет находиться в руках нашей страны».

Мулино подчеркнул, что Панамский канал обслуживает 180 морских маршрутов из 140 стран и обеспечивает около 4% мировой торговли. Он добавил, что страна «инвестировала собственные средства в расширение межокеанского пути, чтобы адаптировать его к потребностям крупных судов».

Кроме того, по словам панамского лидера, в ближайшее время будет реализован проект строительства водохранилища Рио-Индио, направленный на обеспечение населения водой, бесперебойное судоходство и снижение рисков, связанных с засухами.