Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
США не намерены размещать военный контингент на территории Украины, заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.

«Могу сказать одно: Соединенные Штаты не будут вовлечены войсками или чем-то подобным. Мы будем продавать европейцам вооружения, а европейцы затем могут их передавать Украине», – заявил Бессент в прямом эфире телекомпании Fox Business.

При этом министр предположил, что Россия на данный момент «испытывает европейцев».

Он призвал европейских союзников «укрепить свою решимость и рассматривать отношения с Россией в контексте экономических санкций».

По его словам, американская администрация настаивает на том, что санкционное давление на Россию должны усиливать страны ЕС, а не Соединенные Штаты.

Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с председателем Национальной Ассамблеи Сербии
Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с председателем Национальной Ассамблеи Сербии
20:34 32
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит сенсационные факты
18:42 3917
Хуситы атаковали порт на юге Израиля: пострадали десятки человек
Хуситы атаковали порт на юге Израиля: пострадали десятки человек видео
20:03 536
США поставили точку в вопросе отправки военных в Украину
США поставили точку в вопросе отправки военных в Украину
19:50 1053
Трамп — Алиеву: Как идут дела? Больше никаких перестрелок?
Трамп — Алиеву: Как идут дела? Больше никаких перестрелок? видео; обновлено 17:15
17:15 10914
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна?
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна? все еще актуально
12:56 4559
Преподобный Аджапахян призывал свергнуть Пашиняна
Преподобный Аджапахян призывал свергнуть Пашиняна
18:30 1051
Афганцы могут добровольно впустить американцев
Афганцы могут добровольно впустить американцев
18:14 1661
Плевок в лицо Макрону
Плевок в лицо Макрону главная тема
16:22 4882
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем»
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем» по ту сторону океана
12:47 3729
Атака на Новороссийск: поврежден офис КТК, есть погибшие и раненые
Атака на Новороссийск: поврежден офис КТК, есть погибшие и раненые видео; обновлено 17:01
17:01 6210
