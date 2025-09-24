США поставили точку в вопросе отправки военных в Украину

«Могу сказать одно: Соединенные Штаты не будут вовлечены войсками или чем-то подобным. Мы будем продавать европейцам вооружения, а европейцы затем могут их передавать Украине», – заявил Бессент в прямом эфире телекомпании Fox Business.

При этом министр предположил, что Россия на данный момент «испытывает европейцев».

Он призвал европейских союзников «укрепить свою решимость и рассматривать отношения с Россией в контексте экономических санкций».

По его словам, американская администрация настаивает на том, что санкционное давление на Россию должны усиливать страны ЕС, а не Соединенные Штаты.