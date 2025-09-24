Азербайджанские блогеры проверили навыки гребли

Азербайджанская федерация гребли на байдарках и каноэ организовала соревнование по гребле среди известных блогеров страны. В состязании приняли участие около 50 человек, которые соревновались в двух категориях — среди девушек и юношей — на байдарках для любителей.

Соревнования прошли в увлекательной и интересной борьбе. Среди юношей первое место занял Расул Гасанли, второе — Гусейн Гусейнзаде, третье — Эльшад Исмайлов. В женской категории Нармин Казымзаде обошла всех участниц, заняв первое место. Тамилла Гусейнли стала второй, а Сара Карагёзлю финишировала третьей в финале.

Победители были награждены дипломами, памятными подарками и абонементными картами от Азербайджанской федерации гребли на байдарках и каноэ.