Азербайджанские блогеры проверили навыки гребли

Организовано федерацией; ФОТО
19:46 246

Азербайджанская федерация гребли на байдарках и каноэ организовала соревнование по гребле среди известных блогеров страны. В состязании приняли участие около 50 человек, которые соревновались в двух категориях — среди девушек и юношей — на байдарках для любителей.

Соревнования прошли в увлекательной и интересной борьбе. Среди юношей первое место занял Расул Гасанли, второе — Гусейн Гусейнзаде, третье — Эльшад Исмайлов. В женской категории Нармин Казымзаде обошла всех участниц, заняв первое место. Тамилла Гусейнли стала второй, а Сара Карагёзлю финишировала третьей в финале.

Победители были награждены дипломами, памятными подарками и абонементными картами от Азербайджанской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с председателем Национальной Ассамблеи Сербии
Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с председателем Национальной Ассамблеи Сербии
20:34 34
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит сенсационные факты
18:42 3921
Хуситы атаковали порт на юге Израиля: пострадали десятки человек
Хуситы атаковали порт на юге Израиля: пострадали десятки человек видео
20:03 537
США поставили точку в вопросе отправки военных в Украину
США поставили точку в вопросе отправки военных в Украину
19:50 1054
Трамп — Алиеву: Как идут дела? Больше никаких перестрелок?
Трамп — Алиеву: Как идут дела? Больше никаких перестрелок? видео; обновлено 17:15
17:15 10916
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна?
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна? все еще актуально
12:56 4560
Преподобный Аджапахян призывал свергнуть Пашиняна
Преподобный Аджапахян призывал свергнуть Пашиняна
18:30 1051
Афганцы могут добровольно впустить американцев
Афганцы могут добровольно впустить американцев
18:14 1662
Плевок в лицо Макрону
Плевок в лицо Макрону главная тема
16:22 4883
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем»
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем» по ту сторону океана
12:47 3729
Атака на Новороссийск: поврежден офис КТК, есть погибшие и раненые
Атака на Новороссийск: поврежден офис КТК, есть погибшие и раненые видео; обновлено 17:01
17:01 6210

