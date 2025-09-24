Хуситы атаковали порт на юге Израиля: пострадали десятки человек

В южном израильском городе Эйлат по меньшей мере 20 человек пострадали из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), запущенного из Йемена, сообщили в службе скорой помощи Израиля.

По ее информации, у двух человек тяжелые ранения, один получил травмы средней степени тяжести, еще у 17 легкие травмы. Все пострадавшие госпитализированы.

В среду израильская армия подтвердила падение беспилотника в Эйлате. По информации военных, БПЛА запустили с территории Йемена, и были приняты меры по его перехвату.