Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Хуситы атаковали порт на юге Израиля: пострадали десятки человек

20:03 539

В южном израильском городе Эйлат по меньшей мере 20 человек пострадали из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), запущенного из Йемена, сообщили в службе скорой помощи Израиля.

По ее информации, у двух человек тяжелые ранения, один получил травмы средней степени тяжести, еще у 17 легкие травмы. Все пострадавшие госпитализированы.

В среду израильская армия подтвердила падение беспилотника в Эйлате. По информации военных, БПЛА запустили с территории Йемена, и были приняты меры по его перехвату.

Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с председателем Национальной Ассамблеи Сербии
Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с председателем Национальной Ассамблеи Сербии
20:34 35
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит сенсационные факты
18:42 3923
Хуситы атаковали порт на юге Израиля: пострадали десятки человек
Хуситы атаковали порт на юге Израиля: пострадали десятки человек видео
20:03 540
США поставили точку в вопросе отправки военных в Украину
США поставили точку в вопросе отправки военных в Украину
19:50 1056
Трамп — Алиеву: Как идут дела? Больше никаких перестрелок?
Трамп — Алиеву: Как идут дела? Больше никаких перестрелок? видео; обновлено 17:15
17:15 10916
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна?
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна? все еще актуально
12:56 4560
Преподобный Аджапахян призывал свергнуть Пашиняна
Преподобный Аджапахян призывал свергнуть Пашиняна
18:30 1051
Афганцы могут добровольно впустить американцев
Афганцы могут добровольно впустить американцев
18:14 1662
Плевок в лицо Макрону
Плевок в лицо Макрону главная тема
16:22 4883
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем»
«Вы нам только шепните, мы на помощь придем» по ту сторону океана
12:47 3729
Атака на Новороссийск: поврежден офис КТК, есть погибшие и раненые
Атака на Новороссийск: поврежден офис КТК, есть погибшие и раненые видео; обновлено 17:01
17:01 6211

