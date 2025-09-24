Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Сербии

Затем состоялась встреча спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой и председателя Национальной ассамблеи Сербии Аной Брнабич в расширенном составе. Гафарова подметила существеннейшую роль встречных визитов высшего и высокого уровней между двумя странами, состоящими в отношениях дружбы и стратегического партнерства.

После ознакомления с залом пленарных заседаний парламента гости побывали в Музее Гейдара Алиева в Милли Меджлисе, где Брнабич подписала Памятную книгу.

Находящаяся с визитом в Азербайджане парламентская делегация во главе с председателем Национальной ассамблеи Сербии Аной Брнабич 24 сентября прибыла в Милли Меджлис. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского парламента.

Спикер Милли Меджлиса выразила удовлетворение успешным развитием взаимоотношений и отметила демонстрируемые Азербайджаном и Сербией в рамках международных организаций взаимоподдержку и солидарность.

Спикер отметила, что встречные визиты президента Ильхама Алиева и президента Александра Вучича, их регулярные встречи и дружеские отношения обладают особой ролью в развитии двусторонних и многосторонних отношений. По ее словам, как подметил президент Алиев, дружественные отношения между Азербайджаном и Сербией обладают крайне важным характером не только с точки зрения двусторонних связей, но и на региональном уровне ввиду стимулирования ими прогресса сотрудничества между Балканским и Кавказским регионами.

Гафарова также указала на благотворное воздействие встречных визитов на развитие отношений в русле межпарламентских связей. Она подчеркнула роль групп дружбы сторон в развитии межпарламентских отношений, выразила удовлетворение сотрудничеством в международных парламентских организациях и коснулась возможностей для налаживания взаимодействия между комитетами Нацассамблеи и Милли Меджлиса.

Брнабич поздравила Азербайджан с развитием и достижениями, свидетельницей которых она стала. Она выразила признательность за поддержку, оказанную азербайджанской стороной в вопросе территориальной целостности.

Брнабич указала, что Азербайджан является страной, защищающей свои национальные интересы и оберегающей собственные ценности, и что Сербия очень высоко это ценит. Председатель Нацассамблеи также поблагодарила Баку за поддержку в этом направлении.

Стороны обсудили вопросы обмена опытом и другие темы, представляющие общий интерес.

После встречи гости ознакомились с созданным в фойе Милли Меджлиса и посвященным 44-дневной Отечественной войне «Уголком победы».

***

По итогам двусторонней встречи Гафарова и Брнабич выступили с заявлением для прессы.

Спикер парламента Азербайджана охарактеризовала визит председателя Нацассамблеи как показатель того, что связи между двумя государствами и парламентами находятся на высоком уровне. По ее словам, это также отражает стремление к расширению сотрудничества.

Она сообщила, что на встрече стороны подробно рассмотрели текущее состояние отношений между двумя парламентами. Гафарова добавила, что это направление занимает особое место в двусторонних отношениях Азербайджана и Сербии. Как подчеркнула спикер Милли Меджлиса, подписанный в 2023 году Меморандум о сотрудничестве между двумя парламентами составляет важную основу отношений.

Брнабич выразила признательность за приглашение нанести визит и за оказанное щедрое гостеприимство. Она выразила удовлетворение расширением связей между парламентами двух стран сообразно развитию межгосударственных отношений. По ее словам, межпарламентские отношения между Азербайджаном и Сербией находятся на превосходном уровне. Председатель Нацассамблеи выразила уверенность в том, что текущий визит внесет свою лепту в дальнейшее углубление взаимоотношений.

Как отметила Брнабич, партнерские отношения между двумя странами весьма тесны и продолжают развиваться. По ее словам, эти связи служат примером. Подчеркнув, что с нетерпением ждала своего визита в Азербайджан, председатель парламента Сербии обратила внимание на очень быстрое развитие Баку.