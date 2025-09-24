USD 1.7000
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Арестован мэр от партии Эрдогана

20:55

Правоохранительные органы Турции в рамках дела о коррупции в мэриях арестовали главу города Яхшихан (провинция Кырыккале) Ахмета Сунгура, члена правящей Партии справедливости и развития. Об этом сообщает сайт Memurlar.

Вместе с Сунгуром в следственный изолятор были помещены его заместитель, бывший замглавы муниципалитета, начальник отдела градостроительства и его предшественник, а также один предприниматель – всего пять человек.

Центральный исполнительный комитет правящей Партии справедливости и развития принял решение передать вопрос об исключении Сунгура на рассмотрение Центральной дисциплинарной комиссии.

Примечательно, что в рамках того же расследования 27 мая и 19 августа были задержаны бывший мэр Яхшихана Осман Тюркйылмаз и многие другие.

