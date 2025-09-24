В Минтруда приняли делегации Турции, Пакистана и Бангладеш

В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана состоялись встречи с делегациями Турции, Пакистана и Бангладеш, обсуждались вопросы двусторонних связей в сферах труда, занятости и социальной защиты, а также перспективы дальнейшего сотрудничества, сообщили в отделе по связям с общественностью ведомства.

На встрече с делегацией во главе с заместителем министра труда и социальной защиты Турции Лютфихаком Алпканом министр Анар Алиев отметил, что основанное на дружбе и братстве сотрудничество между двумя странами создает возможности для расширения связей и в социальной сфере. Лютфихак Алпкан выразил удовлетворение тем, что двустороннее сотрудничество между странами с каждым годом расширяется, подчеркнув, что усилия для дальнейшего развития этих отношений будут продолжены и в будущем. В ходе обсуждений был проведен обмен мнениями относительно деятельности Совместной постоянной комиссии по сотрудничеству между министерствами, а также рассмотрены направления дальнейшего взаимодействия.

На встрече с федеральным министром Пакистана по делам пакистанцев за рубежом и развитию человеческих ресурсов Чаудри Саликом Хусейном было отмечено, что традиционные дружественные и партнерские отношения между Азербайджаном и Пакистаном успешно развиваются благодаря совместным усилиям глав государств. Анар Алиев выразил удовлетворение нынешним уровнем дружбы и сотрудничества, а также уверенность в дальнейшем укреплении этих связей.