В Минтруда приняли делегации Турции, Пакистана и Бангладеш

В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана состоялись встречи с делегациями Турции, Пакистана и Бангладеш, обсуждались вопросы двусторонних связей в сферах труда, занятости и социальной защиты, а также перспективы дальнейшего сотрудничества, сообщили в отделе по связям с общественностью ведомства.
На встрече с делегацией во главе с заместителем министра труда и социальной защиты Турции Лютфихаком Алпканом министр Анар Алиев отметил, что основанное на дружбе и братстве сотрудничество между двумя странами создает возможности для расширения связей и в социальной сфере. Лютфихак Алпкан выразил удовлетворение тем, что двустороннее сотрудничество между странами с каждым годом расширяется, подчеркнув, что усилия для дальнейшего развития этих отношений будут продолжены и в будущем. В ходе обсуждений был проведен обмен мнениями относительно деятельности Совместной постоянной комиссии по сотрудничеству между министерствами, а также рассмотрены направления дальнейшего взаимодействия.
На встрече с федеральным министром Пакистана по делам пакистанцев за рубежом и развитию человеческих ресурсов Чаудри Саликом Хусейном было отмечено, что традиционные дружественные и партнерские отношения между Азербайджаном и Пакистаном успешно развиваются благодаря совместным усилиям глав государств. Анар Алиев выразил удовлетворение нынешним уровнем дружбы и сотрудничества, а также уверенность в дальнейшем укреплении этих связей.
Салик Хусейн отметил заинтересованность Пакистана в изучении опыта Азербайджана по внедрению концепции DOST в своей стране. Была рассмотрена подготовка Плана мероприятий на предстоящий период в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании между министерствами.
На встрече с министром труда и занятости Народной Республики Бангладеш Мухаммадом Сахаватом Хусейном было подчеркнуто, что отношения между двумя странами, основанные на дружбе и взаимном уважении, имеют большое значение для дальнейшего развития. Особое внимание было уделено необходимости расширения сотрудничества в рамках международных организаций, включая ОИС и Движение неприсоединения. Мухаммад Сахават Хусейн отметил значимость прошедшего в Баку заседания Трудового центра ОИС и выразил заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества между странами.