USD 1.7000
EUR 2.0066
RUB 2.0352
Подписаться на уведомления
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Новость дня
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

В Минтруда приняли делегации Турции, Пакистана и Бангладеш

фото
21:07 296

В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана состоялись встречи с делегациями Турции, Пакистана и Бангладеш, обсуждались вопросы двусторонних связей в сферах труда, занятости и социальной защиты, а также перспективы дальнейшего сотрудничества, сообщили в отделе по связям с общественностью ведомства. 

На встрече с делегацией во главе с заместителем министра труда и социальной защиты Турции Лютфихаком Алпканом министр Анар Алиев отметил, что основанное на дружбе и братстве сотрудничество между двумя странами создает возможности для расширения связей и в социальной сфере. Лютфихак Алпкан выразил удовлетворение тем, что двустороннее сотрудничество между странами с каждым годом расширяется, подчеркнув, что усилия для дальнейшего развития этих отношений будут продолжены и в будущем. В ходе обсуждений был проведен обмен мнениями относительно деятельности Совместной постоянной комиссии по сотрудничеству между министерствами, а также рассмотрены направления дальнейшего взаимодействия.

На встрече с федеральным министром Пакистана по делам пакистанцев за рубежом и развитию человеческих ресурсов Чаудри Саликом Хусейном было отмечено, что традиционные дружественные и партнерские отношения между Азербайджаном и Пакистаном успешно развиваются благодаря совместным усилиям глав государств. Анар Алиев выразил удовлетворение нынешним уровнем дружбы и сотрудничества, а также уверенность в дальнейшем укреплении этих связей.

Салик Хусейн отметил заинтересованность Пакистана в изучении опыта Азербайджана по внедрению концепции DOST в своей стране. Была рассмотрена подготовка Плана мероприятий на предстоящий период в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании между министерствами.

На встрече с министром труда и занятости Народной Республики Бангладеш Мухаммадом Сахаватом Хусейном было подчеркнуто, что отношения между двумя странами, основанные на дружбе и взаимном уважении, имеют большое значение для дальнейшего развития. Особое внимание было уделено необходимости расширения сотрудничества в рамках международных организаций, включая ОИС и Движение неприсоединения. Мухаммад Сахават Хусейн отметил значимость прошедшего в Баку заседания Трудового центра ОИС и выразил заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества между странами.

Ана Брнабич пришла и к Али Асадову
Ана Брнабич пришла и к Али Асадову фото
22:12 635
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит сенсационные факты
18:42 7504
Азербайджанские «Львы» успешно дебютировали на Кубке Европы
Азербайджанские «Львы» успешно дебютировали на Кубке Европы фото
21:00 1253
Арестован мэр от партии Эрдогана
Арестован мэр от партии Эрдогана
20:55 2118
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Сербии
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Сербии фото
20:34 2223
Хуситы атаковали порт на юге Израиля: пострадали десятки человек
Хуситы атаковали порт на юге Израиля: пострадали десятки человек видео
20:03 1772
США поставили точку в вопросе отправки военных в Украину
США поставили точку в вопросе отправки военных в Украину
19:50 2984
Трамп — Алиеву: Как идут дела? Больше никаких перестрелок?
Трамп — Алиеву: Как идут дела? Больше никаких перестрелок? видео; обновлено 17:15
17:15 12630
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна?
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна? все еще актуально
12:56 5110
Преподобный Аджапахян призывал свергнуть Пашиняна
Преподобный Аджапахян призывал свергнуть Пашиняна
18:30 1826
Афганцы могут добровольно впустить американцев
Афганцы могут добровольно впустить американцев
18:14 2622

ЭТО ВАЖНО

Ана Брнабич пришла и к Али Асадову
Ана Брнабич пришла и к Али Асадову фото
22:12 635
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит сенсационные факты
18:42 7504
Азербайджанские «Львы» успешно дебютировали на Кубке Европы
Азербайджанские «Львы» успешно дебютировали на Кубке Европы фото
21:00 1253
Арестован мэр от партии Эрдогана
Арестован мэр от партии Эрдогана
20:55 2118
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Сербии
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Сербии фото
20:34 2223
Хуситы атаковали порт на юге Израиля: пострадали десятки человек
Хуситы атаковали порт на юге Израиля: пострадали десятки человек видео
20:03 1772
США поставили точку в вопросе отправки военных в Украину
США поставили точку в вопросе отправки военных в Украину
19:50 2984
Трамп — Алиеву: Как идут дела? Больше никаких перестрелок?
Трамп — Алиеву: Как идут дела? Больше никаких перестрелок? видео; обновлено 17:15
17:15 12630
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна?
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна? все еще актуально
12:56 5110
Преподобный Аджапахян призывал свергнуть Пашиняна
Преподобный Аджапахян призывал свергнуть Пашиняна
18:30 1826
Афганцы могут добровольно впустить американцев
Афганцы могут добровольно впустить американцев
18:14 2622
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться