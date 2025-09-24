USD 1.7000
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Трамп дал обещание арабским лидерам

21:24 1238

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами ряда стран заявил, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан. Об этом сообщает американская газета Politico со ссылкой на источники.

Согласно их данным, американский лидер 23 сентября обещал руководителям ряда арабских и мусульманских стран, что «не позволит премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху аннексировать Западный берег».

Встреча прошла на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В числе участников были лидеры Египта, Индонезии, Иордании, Катара, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции. По информации издания, некоторые из собравшихся стремились донести до Трампа, что «любое вторжение Израиля на Западный берег, вероятно, повлечет за собой крах Авраамовых соглашений».

Ранее в этом месяце портал Axios сообщил, что Нетаньяху стремится получить одобрение Трампа на оккупацию Западного берега реки Иордан. По информации источников издания, во время встречи в Иерусалиме премьер-министр сообщил госсекретарю США Марко Рубио о рассмотрении различных сценариев захвата территорий, где действует Палестинская национальная администрация.

Авраамовы соглашения были заключены Израилем и рядом арабских стран при посредничестве США в 2020–2021 годах. В 2020 году дипломатические отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, Марокко и ОАЭ, а в 2021-м к этому присоединился Судан. До этого Израиль поддерживал официальные связи среди стран арабского мира лишь с Египтом (с 1979 года) и Иорданией (с 1994 года).

Ана Брнабич пришла и к Али Асадову
Ана Брнабич пришла и к Али Асадову фото
22:12 635
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит сенсационные факты
18:42 7506
Азербайджанские «Львы» успешно дебютировали на Кубке Европы
Азербайджанские «Львы» успешно дебютировали на Кубке Европы фото
21:00 1253
Арестован мэр от партии Эрдогана
Арестован мэр от партии Эрдогана
20:55 2120
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Сербии
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Сербии фото
20:34 2223
Хуситы атаковали порт на юге Израиля: пострадали десятки человек
Хуситы атаковали порт на юге Израиля: пострадали десятки человек видео
20:03 1772
США поставили точку в вопросе отправки военных в Украину
США поставили точку в вопросе отправки военных в Украину
19:50 2985
Трамп — Алиеву: Как идут дела? Больше никаких перестрелок?
Трамп — Алиеву: Как идут дела? Больше никаких перестрелок? видео; обновлено 17:15
17:15 12632
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна?
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна? все еще актуально
12:56 5112
Преподобный Аджапахян призывал свергнуть Пашиняна
Преподобный Аджапахян призывал свергнуть Пашиняна
18:30 1827
Афганцы могут добровольно впустить американцев
Афганцы могут добровольно впустить американцев
18:14 2623

