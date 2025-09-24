Трамп дал обещание арабским лидерам

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами ряда стран заявил, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан. Об этом сообщает американская газета Politico со ссылкой на источники.

Согласно их данным, американский лидер 23 сентября обещал руководителям ряда арабских и мусульманских стран, что «не позволит премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху аннексировать Западный берег».

Встреча прошла на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В числе участников были лидеры Египта, Индонезии, Иордании, Катара, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции. По информации издания, некоторые из собравшихся стремились донести до Трампа, что «любое вторжение Израиля на Западный берег, вероятно, повлечет за собой крах Авраамовых соглашений».

Ранее в этом месяце портал Axios сообщил, что Нетаньяху стремится получить одобрение Трампа на оккупацию Западного берега реки Иордан. По информации источников издания, во время встречи в Иерусалиме премьер-министр сообщил госсекретарю США Марко Рубио о рассмотрении различных сценариев захвата территорий, где действует Палестинская национальная администрация.

Авраамовы соглашения были заключены Израилем и рядом арабских стран при посредничестве США в 2020–2021 годах. В 2020 году дипломатические отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, Марокко и ОАЭ, а в 2021-м к этому присоединился Судан. До этого Израиль поддерживал официальные связи среди стран арабского мира лишь с Египтом (с 1979 года) и Иорданией (с 1994 года).