Макрон назвал «стратегическую ошибку» Израиля

Израиль допустит серьезную ошибку, если после признания Парижем Палестины закроет французское консульство в Иерусалиме. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью France 24 и радио RFI.

«Я считаю, что это было бы серьезной ошибкой, и поэтому не верю, что это будет сделано», – сказал он.

При этом глава государства затруднился ответить на вопрос, какие ответные шаги предпримет Франция в ответ на возможное закрытие консульства. Макрон лишь указал, что не намерен обострять ситуацию, а также заверил, что Париж продолжит «дипломатические действия» по урегулированию израильско-палестинского конфликта.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало о планах Израиля принять жесткие меры в ответ на намерение Франции признать государственность Палестины. Среди возможных шагов – ускорение аннексии Западного берега реки Иордан, где расположена Палестинская национальная администрация, а также закрытие французского консульства в Иерусалиме и ограничительные меры в отношении объектов и территорий во владении Франции, в том числе Святилища Элеоны – священного места паломничества христиан.

Замглавы МИД Израиля Шаррен Хаскель в интервью французскому радио заявила, что вопрос закрытия французского дипломатического представительства в Иерусалиме, существующего с довоенных времен, «находится в повестке дня» премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

22 сентября на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. Днем ранее палестинскую государственность официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. Все они подчеркнули, что приверженность принципу создания двух государств для двух народов остается ключом к достижению мира и безопасности как для палестинцев, так и для израильтян.