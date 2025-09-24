Иранская разведка завладела израильской «сокровищницей»

Разведка Ирана заполучила миллионы страниц секретных документов, включая информацию об израильских ядерных и военных центрах, а также имена ученых и военнослужащих. Об этом сообщил министр разведки исламской республики Эсмаил Хатиб.

«Перевезенная в страну сокровищница включает миллионы страниц разнообразной и ценной информации, связанной с сионистским режимом [Израиль]. Эти документы содержат данные о предыдущих и текущих оружейных проектах режима, проектах по модернизации и переработке старого ядерного оружия, совместных проектах с США и некоторыми европейскими странами, а также полную информацию об административной структуре и лицах, участвующих в разработке ядерного оружия», – сказал министр в интервью агентству Tasnim.

Хатиб сообщил, что многие израильтяне из ядерных и военных ведомств сотрудничали с Тегераном, «движимые ненавистью» к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Он отметил, что ядерные агентства, военные учреждения и даже обычные граждане Израиля, взаимодействуя с Министерством разведки Ирана, способствовали получению большого объема секретных документов. По словам министра, основные мотивы израильтян были материального характера.