Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Иранская разведка завладела израильской «сокровищницей»

22:07 991

Разведка Ирана заполучила миллионы страниц секретных документов, включая информацию об израильских ядерных и военных центрах, а также имена ученых и военнослужащих. Об этом сообщил министр разведки исламской республики Эсмаил Хатиб.

«Перевезенная в страну сокровищница включает миллионы страниц разнообразной и ценной информации, связанной с сионистским режимом [Израиль]. Эти документы содержат данные о предыдущих и текущих оружейных проектах режима, проектах по модернизации и переработке старого ядерного оружия, совместных проектах с США и некоторыми европейскими странами, а также полную информацию об административной структуре и лицах, участвующих в разработке ядерного оружия», – сказал министр в интервью агентству Tasnim.

Хатиб сообщил, что многие израильтяне из ядерных и военных ведомств сотрудничали с Тегераном, «движимые ненавистью» к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Он отметил, что ядерные агентства, военные учреждения и даже обычные граждане Израиля, взаимодействуя с Министерством разведки Ирана, способствовали получению большого объема секретных документов. По словам министра, основные мотивы израильтян были материального характера.

Ана Брнабич пришла и к Али Асадову
Ана Брнабич пришла и к Али Асадову фото
22:12 640
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит сенсационные факты
18:42 7513
Азербайджанские «Львы» успешно дебютировали на Кубке Европы
Азербайджанские «Львы» успешно дебютировали на Кубке Европы фото
21:00 1256
Арестован мэр от партии Эрдогана
Арестован мэр от партии Эрдогана
20:55 2125
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Сербии
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Сербии фото
20:34 2223
Хуситы атаковали порт на юге Израиля: пострадали десятки человек
Хуситы атаковали порт на юге Израиля: пострадали десятки человек видео
20:03 1775
США поставили точку в вопросе отправки военных в Украину
США поставили точку в вопросе отправки военных в Украину
19:50 2988
Трамп — Алиеву: Как идут дела? Больше никаких перестрелок?
Трамп — Алиеву: Как идут дела? Больше никаких перестрелок? видео; обновлено 17:15
17:15 12638
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна?
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна? все еще актуально
12:56 5113
Преподобный Аджапахян призывал свергнуть Пашиняна
Преподобный Аджапахян призывал свергнуть Пашиняна
18:30 1828
Афганцы могут добровольно впустить американцев
Афганцы могут добровольно впустить американцев
18:14 2626

