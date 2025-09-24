Ана Брнабич пришла и к Али Асадову

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем Народной скупщины Сербии Аной Брнабич, находящейся с официальным визитом в Баку.
Как сообщили в Кабмине, на встрече было выражено удовлетворение развитием отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией.
Отмечалось, что между Азербайджаном и Сербией налажен активный политический диалог, была подчеркнута взаимная поддержка, оказываемая странами друг другу в рамках международных организаций, особенно в вопросах территориальной целостности и суверенитета.
Была высоко оценена роль межпарламентского сотрудничества в развитии межгосударственных отношений. Говорилось о том, что между двумя странами ведется плодотворное сотрудничество как в двустороннем формате, так и в рамках международных парламентских платформ.
В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Сербией в торгово-экономической, инвестиционной, нефтегазовой сферах, в «зеленой» энергетике, транспортной, гуманитарной и других областях.