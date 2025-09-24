Ана Брнабич пришла и к Али Асадову

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем Народной скупщины Сербии Аной Брнабич, находящейся с официальным визитом в Баку.

Как сообщили в Кабмине, на встрече было выражено удовлетворение развитием отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией.

Отмечалось, что между Азербайджаном и Сербией налажен активный политический диалог, была подчеркнута взаимная поддержка, оказываемая странами друг другу в рамках международных организаций, особенно в вопросах территориальной целостности и суверенитета.