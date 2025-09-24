USD 1.7000
EUR 2.0066
RUB 2.0352
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Сбивать или не сбивать: страны НАТО на грани раскола

22:27 463

Страны НАТО испытывают сложности с координацией ответных мер на нарушение воздушного пространства государств-участников альянса, а разногласия в предложениях отражают внутреннюю нестабильность и отсутствие единого плана действий. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, Германия придерживается более сдержанной позиции. Глава Минобороны Германии Борис Писториус предостерег союзников по НАТО от «ловушки эскалации», к которой, по его словам, стремится президент России Владимир Путин. Министр призвал альянс действовать «хладнокровно» и взвешенно, воздержавшись от решений сбивать российские самолеты. 

Ряд союзников же выступает за более жесткий подход. Так, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал НАТО к «демонстрации силы» и предложил пересмотреть правила ее применения, чтобы страны альянса имели право открывать огонь в случае повторного нарушения их воздушного пространства. Министр обороны Литвы Довиле Сакалиене также высказалась за переход от текущего режима воздушного патрулирования к полноценной «противовоздушной обороне». Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что в этой ситуации «нет места для дискуссий». По его словам, Варшава готова сбивать самолеты, нарушившие ее границы.

Агентство указывает, что позиция США по-прежнему остается неопределенной. На 80-й сессии Генассамблеи ООН американский президент Дональд Трамп заявил, что страны НАТО имеют право сбивать российские военные самолеты, если те нарушают их воздушное пространство. В то же время госсекретарь США Марко Рубио выступает против подобных действий.

В начале сентября Польша и Эстония обвинили Россию в нарушении своих воздушных границ и инициировали консультации в рамках статьи 4 Устава НАТО. Эта статья предусматривает обсуждение ситуации между странами альянса в случае угрозы их территориальной целостности и безопасности. Союзники заявили, что ответственность за происходящее несет Россия, поскольку ее действия «ведут к эскалации».

Ана Брнабич пришла и к Али Асадову
Ана Брнабич пришла и к Али Асадову фото
22:12 641
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит сенсационные факты
18:42 7516
Азербайджанские «Львы» успешно дебютировали на Кубке Европы
Азербайджанские «Львы» успешно дебютировали на Кубке Европы фото
21:00 1260
Арестован мэр от партии Эрдогана
Арестован мэр от партии Эрдогана
20:55 2127
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Сербии
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Сербии фото
20:34 2224
Хуситы атаковали порт на юге Израиля: пострадали десятки человек
Хуситы атаковали порт на юге Израиля: пострадали десятки человек видео
20:03 1776
США поставили точку в вопросе отправки военных в Украину
США поставили точку в вопросе отправки военных в Украину
19:50 2989
Трамп — Алиеву: Как идут дела? Больше никаких перестрелок?
Трамп — Алиеву: Как идут дела? Больше никаких перестрелок? видео; обновлено 17:15
17:15 12639
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна?
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна? все еще актуально
12:56 5113
Преподобный Аджапахян призывал свергнуть Пашиняна
Преподобный Аджапахян призывал свергнуть Пашиняна
18:30 1829
Афганцы могут добровольно впустить американцев
Афганцы могут добровольно впустить американцев
18:14 2628

