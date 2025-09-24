Сирия с трибуны ООН: «Мы выбрали путь дипломатии»

Сирия остается приверженной соглашению о разъединении с Израилем на Голанских высотах, подписанному в 1974 году, и продолжает использовать дипломатические пути для урегулирования разногласий с еврейским государством. Об этом заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа.

«Угрозы со стороны Израиля в адрес Сирии не прекращаются с 8 декабря прошлого года, когда был отстранен от власти прежний режим. Израиль воспользовался переходным периодом в Дамаске и подверг регион риску новых конфликтов, но мы не хотим войны и используем диалог и дипломатию для преодоления возникшего кризиса», – сказал аш-Шараа в ходе выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он отметил, что агрессивная политика соседнего государства идет вразрез с позицией, которую международное сообщество занимает в отношении новой администрации в Дамаске.