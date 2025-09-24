USD 1.7000
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Сирия с трибуны ООН: «Мы выбрали путь дипломатии»

22:39 183

Сирия остается приверженной соглашению о разъединении с Израилем на Голанских высотах, подписанному в 1974 году, и продолжает использовать дипломатические пути для урегулирования разногласий с еврейским государством. Об этом заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа.

«Угрозы со стороны Израиля в адрес Сирии не прекращаются с 8 декабря прошлого года, когда был отстранен от власти прежний режим. Израиль воспользовался переходным периодом в Дамаске и подверг регион риску новых конфликтов, но мы не хотим войны и используем диалог и дипломатию для преодоления возникшего кризиса», – сказал аш-Шараа в ходе выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он отметил, что агрессивная политика соседнего государства идет вразрез с позицией, которую международное сообщество занимает в отношении новой администрации в Дамаске.

Ана Брнабич пришла и к Али Асадову
Ана Брнабич пришла и к Али Асадову фото
22:12 641
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит сенсационные факты
18:42 7517
Азербайджанские «Львы» успешно дебютировали на Кубке Европы
Азербайджанские «Львы» успешно дебютировали на Кубке Европы фото
21:00 1260
Арестован мэр от партии Эрдогана
Арестован мэр от партии Эрдогана
20:55 2128
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Сербии
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Сербии фото
20:34 2224
Хуситы атаковали порт на юге Израиля: пострадали десятки человек
Хуситы атаковали порт на юге Израиля: пострадали десятки человек видео
20:03 1776
США поставили точку в вопросе отправки военных в Украину
США поставили точку в вопросе отправки военных в Украину
19:50 2989
Трамп — Алиеву: Как идут дела? Больше никаких перестрелок?
Трамп — Алиеву: Как идут дела? Больше никаких перестрелок? видео; обновлено 17:15
17:15 12640
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна?
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна? все еще актуально
12:56 5113
Преподобный Аджапахян призывал свергнуть Пашиняна
Преподобный Аджапахян призывал свергнуть Пашиняна
18:30 1830
Афганцы могут добровольно впустить американцев
Афганцы могут добровольно впустить американцев
18:14 2628

