Что обсудили Алиев и глава Ares Management?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 сентября встретился в Нью-Йорке с соучредителем и генеральным исполнительным директором глобальной инвестиционной компании Ares Management Майклом Аругети. Об этом сообщает сайт главы государства.

В ходе беседы было затронуто значение сотрудничества с компанией Ares Management с точки зрения устойчивого развития финансового рынка Азербайджана и стимулирования притока иностранных инвестиций в страну.

Президент Ильхам Алиев отметил, что партнерство, налаженное в этом направлении, в частности совместные инициативы в сфере альтернативного инвестирования, могут способствовать достижению экономических целей Азербайджана.

На встрече были обсуждены возможности расширения установленного с 2017 года успешного сотрудничества между азербайджанским Государственным нефтяным фондом и Ares Management, а также потенциал, связанный с реализацией будущих инвестиционных проектов в сферах устойчивой инфраструктуры, логистики, недвижимости, образования и зеленой энергии.

Высоко оценив политику устойчивого развития Азербайджана и благоприятную среду, созданную в нашей стране для институциональных инвесторов, Аругети заявил, что это открывает широкие возможности для международного партнерства. Он подчеркнул, что руководимая им компания заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном, в частности в сферах зеленой энергии, логистики и социальной инфраструктуры.

Ares Management работает в сферах кредитования, недвижимости, частного капитала и инфраструктуры. Основанная в 1997 году Майклом Аругети и его партнерами компания сегодня управляет активами на сумму около $600 млрд. По объему складской и логистической недвижимости в инвестиционном портфеле Ares входит в тройку крупнейших компаний мира.