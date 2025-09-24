USD 1.7000
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Что обсудили Алиев и глава Ares Management?

22:42 183

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 сентября встретился в Нью-Йорке с соучредителем и генеральным исполнительным директором глобальной инвестиционной компании Ares Management Майклом Аругети. Об этом сообщает сайт главы государства.

В ходе беседы было затронуто значение сотрудничества с компанией Ares Management с точки зрения устойчивого развития финансового рынка Азербайджана и стимулирования притока иностранных инвестиций в страну.

Президент Ильхам Алиев отметил, что партнерство, налаженное в этом направлении, в частности совместные инициативы в сфере альтернативного инвестирования, могут способствовать достижению экономических целей Азербайджана.

На встрече были обсуждены возможности расширения установленного с 2017 года успешного сотрудничества между азербайджанским Государственным нефтяным фондом и Ares Management, а также потенциал, связанный с реализацией будущих инвестиционных проектов в сферах устойчивой инфраструктуры, логистики, недвижимости, образования и зеленой энергии.

Высоко оценив политику устойчивого развития Азербайджана и благоприятную среду, созданную в нашей стране для институциональных инвесторов, Аругети заявил, что это открывает широкие возможности для международного партнерства. Он подчеркнул, что руководимая им компания заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном, в частности в сферах зеленой энергии, логистики и социальной инфраструктуры.

Ares Management работает в сферах кредитования, недвижимости, частного капитала и инфраструктуры. Основанная в 1997 году Майклом Аругети и его партнерами компания сегодня управляет активами на сумму около $600 млрд. По объему складской и логистической недвижимости в инвестиционном портфеле Ares входит в тройку крупнейших компаний мира.

Ана Брнабич пришла и к Али Асадову
Ана Брнабич пришла и к Али Асадову фото
22:12 643
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит сенсационные факты
18:42 7521
Азербайджанские «Львы» успешно дебютировали на Кубке Европы
Азербайджанские «Львы» успешно дебютировали на Кубке Европы фото
21:00 1261
Арестован мэр от партии Эрдогана
Арестован мэр от партии Эрдогана
20:55 2128
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Сербии
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Сербии фото
20:34 2225
Хуситы атаковали порт на юге Израиля: пострадали десятки человек
Хуситы атаковали порт на юге Израиля: пострадали десятки человек видео
20:03 1777
США поставили точку в вопросе отправки военных в Украину
США поставили точку в вопросе отправки военных в Украину
19:50 2993
Трамп — Алиеву: Как идут дела? Больше никаких перестрелок?
Трамп — Алиеву: Как идут дела? Больше никаких перестрелок? видео; обновлено 17:15
17:15 12642
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна?
Громкое убийство в Армении: кто расправился с мэром от партии Рубена Варданяна? все еще актуально
12:56 5113
Преподобный Аджапахян призывал свергнуть Пашиняна
Преподобный Аджапахян призывал свергнуть Пашиняна
18:30 1830
Афганцы могут добровольно впустить американцев
Афганцы могут добровольно впустить американцев
18:14 2631

