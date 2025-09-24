USD 1.7000
EUR 2.0066
RUB 2.0352
Подписаться на уведомления
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Новость дня
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Американцев не разжалобили мольбы России

24 сентября 2025, 23:06 2242

США выступили против членства России в Совете Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Об этом заявил министр транспорта, исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи в интервью агентству Reuters.

Даффи, в частности, обвинил Россию в нарушении международных норм в авиационной сфере, подразумевая глушение GPS над Балтийским морем.

В среду самолет, на котором министр обороны Испании Маргарита Роблес летела в Литву, испытал неисправность GPS во время полета над российским Калининградом.

Ранее 13 стран ЕС призвали Европейскую комиссию принять меры в связи с перебоями связи Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) в странах сообщества.

Напомним также, что самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время полета в Болгарию вынужден был приземляться по бумажным картам из-за сбоев в работе GPS, которые считают следствием российского вмешательства.

Недавно Россия обратилась в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с просьбой ослабить санкции, введенные после полномасштабного вторжения в Украину.

В Москве утверждают, что ограничения на поставки запчастей для самолетов критически влияют на безопасность полетов ее гражданского флота.

С февраля 2022 года западные санкции ограничили России доступ к новым иностранным самолетам и комплектующим для существующих воздушных судов.

По данным источников, российские авиакомпании вынуждены были закупать запчасти для более 700 самолетов, преимущественно Airbus, через сложные непрямые маршруты.

Москва стремится отменить эти ограничения, утверждая, что они «нарушают международные правила», и одновременно пытается получить место в руководящем совете ИКАО, который состоит из 36 государств.

По данным источников в российской авиации, флот самолетов Boeing и Airbus в России стареет, и не все детали можно получить даже через косвенные каналы.

В то же время официальные органы – «Росавиация» и Министерство транспорта РФ - не комментируют ситуацию. Однако недавние инциденты, в частности катастрофа самолета Ан-24 1976 года выпуска на Дальнем Востоке, где погибли 48 человек, свидетельствуют о проблемах в гражданской авиации страны.

В документах, поданных Москвой в ИКАО, также критикуют закрытие воздушного пространства 37 государств для российских авиакомпаний, приостановление сертификатов годности самолетов, а также запрет на техническое обслуживание и страхование авиатехники.

Заправки закрываются, бензина нет: юг России остался без топлива
Заправки закрываются, бензина нет: юг России остался без топлива
00:44 536
Украина парализовала нефтяные ворота России на Черном море
Украина парализовала нефтяные ворота России на Черном море видео; обновлено 00:23
00:23 7691
Нетаньяху требует гарантий от Сирии
Нетаньяху требует гарантий от Сирии обновлено 00:04
00:04 1164
Вице-президент США обрушился на Россию с угрозами
Вице-президент США обрушился на Россию с угрозами
24 сентября 2025, 23:35 1839
Американцев не разжалобили мольбы России
Американцев не разжалобили мольбы России
24 сентября 2025, 23:06 2243
Госсекретарь США призвал Лаврова прекратить убийства
Госсекретарь США призвал Лаврова прекратить убийства
24 сентября 2025, 21:53 3161
Плевок в лицо Макрону
Плевок в лицо Макрону главная тема; все еще актуально
24 сентября 2025, 16:22 6652
Ана Брнабич пришла и к Али Асадову
Ана Брнабич пришла и к Али Асадову фото
24 сентября 2025, 22:12 1453
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит сенсационные факты
24 сентября 2025, 18:42 9147
Азербайджанские «Львы» успешно дебютировали в Кубке Европы
Азербайджанские «Львы» успешно дебютировали в Кубке Европы фото
24 сентября 2025, 21:00 1834
Арестован мэр от партии Эрдогана
Арестован мэр от партии Эрдогана
24 сентября 2025, 20:55 3048

ЭТО ВАЖНО

Заправки закрываются, бензина нет: юг России остался без топлива
Заправки закрываются, бензина нет: юг России остался без топлива
00:44 536
Украина парализовала нефтяные ворота России на Черном море
Украина парализовала нефтяные ворота России на Черном море видео; обновлено 00:23
00:23 7691
Нетаньяху требует гарантий от Сирии
Нетаньяху требует гарантий от Сирии обновлено 00:04
00:04 1164
Вице-президент США обрушился на Россию с угрозами
Вице-президент США обрушился на Россию с угрозами
24 сентября 2025, 23:35 1839
Американцев не разжалобили мольбы России
Американцев не разжалобили мольбы России
24 сентября 2025, 23:06 2243
Госсекретарь США призвал Лаврова прекратить убийства
Госсекретарь США призвал Лаврова прекратить убийства
24 сентября 2025, 21:53 3161
Плевок в лицо Макрону
Плевок в лицо Макрону главная тема; все еще актуально
24 сентября 2025, 16:22 6652
Ана Брнабич пришла и к Али Асадову
Ана Брнабич пришла и к Али Асадову фото
24 сентября 2025, 22:12 1453
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит сенсационные факты
24 сентября 2025, 18:42 9147
Азербайджанские «Львы» успешно дебютировали в Кубке Европы
Азербайджанские «Львы» успешно дебютировали в Кубке Европы фото
24 сентября 2025, 21:00 1834
Арестован мэр от партии Эрдогана
Арестован мэр от партии Эрдогана
24 сентября 2025, 20:55 3048
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться