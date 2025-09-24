Американцев не разжалобили мольбы России

США выступили против членства России в Совете Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Об этом заявил министр транспорта, исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи в интервью агентству Reuters.

Даффи, в частности, обвинил Россию в нарушении международных норм в авиационной сфере, подразумевая глушение GPS над Балтийским морем.

В среду самолет, на котором министр обороны Испании Маргарита Роблес летела в Литву, испытал неисправность GPS во время полета над российским Калининградом.

Ранее 13 стран ЕС призвали Европейскую комиссию принять меры в связи с перебоями связи Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) в странах сообщества.

Напомним также, что самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время полета в Болгарию вынужден был приземляться по бумажным картам из-за сбоев в работе GPS, которые считают следствием российского вмешательства.

Недавно Россия обратилась в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с просьбой ослабить санкции, введенные после полномасштабного вторжения в Украину.

В Москве утверждают, что ограничения на поставки запчастей для самолетов критически влияют на безопасность полетов ее гражданского флота.

С февраля 2022 года западные санкции ограничили России доступ к новым иностранным самолетам и комплектующим для существующих воздушных судов.

По данным источников, российские авиакомпании вынуждены были закупать запчасти для более 700 самолетов, преимущественно Airbus, через сложные непрямые маршруты.

Москва стремится отменить эти ограничения, утверждая, что они «нарушают международные правила», и одновременно пытается получить место в руководящем совете ИКАО, который состоит из 36 государств.

По данным источников в российской авиации, флот самолетов Boeing и Airbus в России стареет, и не все детали можно получить даже через косвенные каналы.

В то же время официальные органы – «Росавиация» и Министерство транспорта РФ - не комментируют ситуацию. Однако недавние инциденты, в частности катастрофа самолета Ан-24 1976 года выпуска на Дальнем Востоке, где погибли 48 человек, свидетельствуют о проблемах в гражданской авиации страны.

В документах, поданных Москвой в ИКАО, также критикуют закрытие воздушного пространства 37 государств для российских авиакомпаний, приостановление сертификатов годности самолетов, а также запрет на техническое обслуживание и страхование авиатехники.