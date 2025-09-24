Стрелок устроил бойню в иммиграционной службе США и покончил с собой

USD 1.7000
24 сентября 2025, 23:21 1122

В Далласе в полевом офисе Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США произошла стрельба, в результате которой есть погибшие, сообщает CNN.

Министерство внутренней безопасности США сообщает, что в результате инцидента погибли два человека, еще один находится в тяжелом состоянии. В свою очередь, NBC News со ссылкой на ICE сообщает о гибели троих.

Спецагент ФБР Джо Ротрок охарактеризовал произошедшее как «акцию целенаправленного насилия», подчеркнув, что среди погибших не было сотрудников правоохранительных органов. По информации министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, стрелок покончил с собой. Ротрок сообщил, что рядом с его телом нашли патрон с надписью «анти-ICE».

Ноэм в своем посте в X заявила, что предупреждала политиков и СМИ о необходимости смягчить риторику в отношении сотрудников ICE, чтобы избежать трагедий. Она подчеркнула, что эти ужасные убийства должны стать тревожным сигналом для левых американских радикалов, указывая на то, что их слова в адрес ICE имеют реальные последствия.

Президент США Дональд Трамп ранее обозначил борьбу с нелегальной миграцией как один из ключевых приоритетов внутренней политики. В июле 2025 года он объявил о создании 10 тысяч новых рабочих мест в ICE с целью усиления депортационных мер. По его словам, власти намерены активизировать задержания и высылку нелегальных мигрантов, особенно в таких крупных городах, как Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Чикаго.

