Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Необычно резкие высказывания американского президента о России и Путине, которых раньше он упорно старался не огорчать, и комплименты в адрес Украины и Зеленского, которых Трамп добрым словом не баловал, свидетельствуют о важном развороте. Или, скажем осторожнее, начале разворота, сделав поправку на известную непоследовательность хозяина Белого дома. Хотя в этом случае, кажется, произошло необратимое. Обращает на себя внимание не только смена риторики, когда вчера еще, по его же словам, могучая Россия, воевать против которой со стороны Украины было чистым безумием, называется «бумажным тигром» и «колоссом на глиняных ногах», но и новая формулировка целей, которые теперь Украина, с помощью НАТО и американского оружия, может ставить перед собой: «Украина сможет вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может, даже пойти дальше!» Ни о каком обмене территориями или добровольной уступке Донбасса, стоявших в недавней повестке, речь больше не идет. Дональд Трамп явно пытается уязвить Путина, который «не ценит их хорошие отношения».

Долгие годы, вероятно, еще даже до первого президентского срока, Трамп относился к Путину с благоговением. Для него было лестно мнение этого человека, который запросто управляется с огромной территорией и многомиллионным народом, без церемоний устраняя политических противников и выписывая государственные правила под себя. Ну не мечта ли? Он в известном смысле себя «под Путиным чистил». А когда тот однажды отозвался о нем как об умном человеке, рассказ о том, что «Путин назвал меня гением», стал любимой похвальбой Трампа на долгие годы перед любыми аудиториями. Он совершенно серьезно, судя по всему, считал, что Путин внемлет его просьбе о завершении войны, отсюда знаменитый тезис о 24 часах, в течение которых удастся решить эту проблему. Ведь в представлении Трампа признание особой связи между ними было зеркальным, и он такой же «значимый другой» для Путина, как и тот для него. Понадобилось долгих восемь месяцев, чтобы осознать глубину собственного заблуждения. Собственно, момент истины случился, похоже, в Анкоридже, когда Трамп внезапно свернул большую программу приема дорогого гостя, начатую с торжественного шествия навстречу друг другу по красной дорожке, и выглядел явно подавленным во время итогового брифинга. А там и подоспела многозначительная картинка с парада в Пекине. Доходить, что Путин его просто использует, - факт, очевидный всем, кроме используемого, - до Трампа стало быстрее, и вот, наконец, дошло до нынешних заявлений. У психологов есть такое понятие, как «нарциссическая травма», когда человек-нарцисс – а Дональд Трамп таковым, по уверению специалистов, несомненно, является – не получает подтверждающего мнения и поведения от тех, на кого в постоянном построении собственной грандиозности твердо рассчитывал. Удар очень болезненный, но для «прокачанного» нарцисса не смертельный. Восстановление комфортной картины мира осуществляется за счет обесценивания обесценившего. Не Трамп, утративший связь с реальностью, внезапно не велик, это его обидчик оказался мелким. Из могучего Путина-победителя, чья оценка Трампу была крайне важна, тот превратился в Путина-лузера, руководителя страны с разваливающейся экономикой и бессильной армией, наездника «бумажного тигра».