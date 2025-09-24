USD 1.7000
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Леонид Швец, автор haqqin.az
24 сентября 2025, 23:32 2003

Необычно резкие высказывания американского президента о России и Путине, которых раньше он упорно старался не огорчать, и комплименты в адрес Украины и Зеленского, которых Трамп добрым словом не баловал, свидетельствуют о важном развороте. Или, скажем осторожнее, начале разворота, сделав поправку на известную непоследовательность хозяина Белого дома. Хотя в этом случае, кажется, произошло необратимое.

Обращает на себя внимание не только смена риторики, когда вчера еще, по его же словам, могучая Россия, воевать против которой со стороны Украины было чистым безумием, называется «бумажным тигром» и «колоссом на глиняных ногах», но и новая формулировка целей, которые теперь Украина, с помощью НАТО и американского оружия, может ставить перед собой: «Украина сможет вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может, даже пойти дальше!» Ни о каком обмене территориями или добровольной уступке Донбасса, стоявших в недавней повестке, речь больше не идет. Дональд Трамп явно пытается уязвить Путина, который «не ценит их хорошие отношения».

Трамп, еще недавно пытавшийся заставить Украину пойти на унизительный мир с Россией, внезапно сменил риторику на 180 градусов

Долгие годы, вероятно, еще даже до первого президентского срока, Трамп относился к Путину с благоговением. Для него было лестно мнение этого человека, который запросто управляется с огромной территорией и многомиллионным народом, без церемоний устраняя политических противников и выписывая государственные правила под себя. Ну не мечта ли? Он в известном смысле себя «под Путиным чистил». А когда тот однажды отозвался о нем как об умном человеке, рассказ о том, что «Путин назвал меня гением», стал любимой похвальбой Трампа на долгие годы перед любыми аудиториями.

Он совершенно серьезно, судя по всему, считал, что Путин внемлет его просьбе о завершении войны, отсюда знаменитый тезис о 24 часах, в течение которых удастся решить эту проблему. Ведь в представлении Трампа признание особой связи между ними было зеркальным, и он такой же «значимый другой» для Путина, как и тот для него. Понадобилось долгих восемь месяцев, чтобы осознать глубину собственного заблуждения. Собственно, момент истины случился, похоже, в Анкоридже, когда Трамп внезапно свернул большую программу приема дорогого гостя, начатую с торжественного шествия навстречу друг другу по красной дорожке, и выглядел явно подавленным во время итогового брифинга. А там и подоспела многозначительная картинка с парада в Пекине. Доходить, что Путин его просто использует, - факт, очевидный всем, кроме используемого, - до Трампа стало быстрее, и вот, наконец, дошло до нынешних заявлений.

У психологов есть такое понятие, как «нарциссическая травма», когда человек-нарцисс – а Дональд Трамп таковым, по уверению специалистов, несомненно, является – не получает подтверждающего мнения и поведения от тех, на кого в постоянном построении собственной грандиозности твердо рассчитывал. Удар очень болезненный, но для «прокачанного» нарцисса не смертельный. Восстановление комфортной картины мира осуществляется за счет обесценивания обесценившего. Не Трамп, утративший связь с реальностью, внезапно не велик, это его обидчик оказался мелким. Из могучего Путина-победителя, чья оценка Трампу была крайне важна, тот превратился в Путина-лузера, руководителя страны с разваливающейся экономикой и бессильной армией, наездника «бумажного тигра».

Из могучего Путина-победителя, чья оценка Трампу была крайне важна, тот превратился в Путина-лузера, руководителя страны с разваливающейся экономикой и бессильной армией

А за то, что предал нарциссический идеал, Путин заслуживает наказания. Трамп должен быть отомщен. Риторически он это пока делает, заявляя обидное о будущем освобождении оккупированных территорий Украины и «может быть, чего-то дальше». Каковы будут практические шаги – посмотрим. Если динамика их отношений, вернее, отношение американского лидера к российскому, угадана правильно, возврат к прежнему трогательному «бромансу» невозможен, хотя не исключено, что Путин может попробовать восстановить утраченное.

Если взять за точку отсчета 28 февраля, когда украинскую делегацию едва ли не в шею вытолкали из Белого дома после заявлений Зеленского, что Путину верить – себя не уважать, нынешняя заявленная позиция американского президента выглядит как фантастическое достижение в непрерывной битве Украины и ее западных союзников за Трампа. При всем уважении и учете огромных усилий украинской и западной дипломатии, а также правильных людей из окружения главы Белого дома, главная заслуга тут принадлежит самому Владимиру Путину. То, что он не захотел воспользоваться открывшейся возможностью и не пошел навстречу очарованному им американскому президенту, отбросив предложение о сделке в гонке за еще более прекрасным результатом, возможно, его самая грандиозная ошибка после решения затеять военную авантюру в Украине. Фарт подбросил ему козырь – Трампа, которым он в азарте не сумел воспользоваться. На этом подарки судьбы, с большой вероятностью, закончились.

