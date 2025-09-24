USD 1.7000
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Вице-президент США обрушился на Россию с угрозами

24 сентября 2025, 23:35

Глава Белого дома Дональд Трамп раздражен тем, что, по его мнению, Россия якобы недостаточно активна в поиске мирного решения украинского конфликта, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Мы вели невероятно добросовестные переговоры и с россиянами, и с украинцами. И я считаю, что президент сейчас проявляет огромное нетерпение по отношению к России, потому что он не чувствует, что они прилагают достаточные усилия для окончания войны», - заявил Вэнс.

«Президент (США Дональд Трамп) уверен в том, что этот конфликт вредит России. Я все время говорю это. Президент все время говорит это. Этот конфликт вредит России. Он вредит Украине. Он вредит Америке. Мы хотим прекратить убийства. Это остается позицией президента», - добавил вице-президент США.

Вэнс публично выступил с угрозой в адрес России, пообещав ей «очень дурные» последствия в случае отказа от «добросовестных переговоров» по прекращению войны.

«Если Россия откажется вести переговоры добросовестно, я думаю, это грозит очень и очень дурными последствиями для этой страны. Президент ясно дал понять: речь идет не об изменении позиции, а о признании реальности», - добавил вице-президент.

Между тем The Wall Street Journal пишет, что Трамп получил данные о запланированном наступлении ВСУ, для реализации которого потребуются разведданные от США

При этом издание отмечает, что, несмотря на смену риторики по России, президент США по-прежнему отказывается разрешать удары американским оружием вглубь РФ.

