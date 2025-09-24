USD 1.7000
EUR 2.0066
RUB 2.0352
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Россияне «кинули» иранцев с истребителями

24 сентября 2025, 23:50 1105

Член комитета по национальной безопасности иранского парламента Абольфазл Зохреванд заявил, что Тегеран скоро получит от России партию истребителей Су-35, а также уже имеет новые МиГ-29. Тем не менее аналитики относятся к этому заявлению с большим скептицизмом, пишет Forbes.

Отмечается, что Зохреванд говорил о том, что российские Су-35 якобы уже находятся на пути в Иран. Это заявление соответствует плану Тегерана по усилению своих ВВС, но пока нет реальных подтверждений факта передачи истребителей.

«Я не верю, что в заявлениях члена иранского парламента есть хоть доля правды», — рассказал журналистам аналитик по вопросам обороны и безопасности и старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Фарзин Надими.

По его словам, заявление Зохреванда в лучшем случае может быть лишь желанием или просьбой, переданной россиянам обеспокоенными иранцами, которые до сих пор не получили заказанные истребители. Он подчеркнул, что также маловероятно, что это произойдет в обозримом будущем.

Научный сотрудник Бостонского университета и автор книги «Теневой командир: Сулеймани, США и глобальные амбиции Ирана» Араш Азизи заявил журналистам, что согласен с мнением Надими. Он добавил, что Иран вряд ли получит от России и ЗРК С-400, о передаче которых также говорил Зохреванд.

«Эти утверждения почти наверняка не соответствуют действительности. Определенно нет никаких признаков того, что Россия меняет свое решение по поводу С-400», — объяснил Азизи.

По данным издания, Иран заказал и оплатил 50 истребителей Су-35 до 2021 года. Тем не менее до сих пор нет подтверждения того, что Тегеран получил хотя бы один самолет.

«Зохреванд, который был послом Ирана в Италии и Афганистане при бывшем президенте Ирана Махмуде Ахмадинежаде, является сомнительной фигурой, известной своими экстравагантными заявлениями, подобными заявлениям его бывшего босса», — сказал Азизи журналистам.

Еще в середине 2023 года иранские СМИ писали, что первые истребители Су-35 прибудут в течение нескольких недель, но этого, очевидно, не произошло.

