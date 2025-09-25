USD 1.7000
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Заправки закрываются, бензина нет: юг России остался без топлива

За два месяца в России прекратили продажу бензина 360 автозаправок — это 2,6% от их общего числа. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные компании «ОМТ-Консалт» по итогам мониторинга с 28 июля по 22 сентября.

Проблема дефицита топлива наиболее остро ощущается на юге России. Сильнее всего сокращение числа автозаправок затронуло независимые сети (–4,1%) и Южный федеральный округ, где их количество снизилось на 14,2%. В Крыму и Севастополе продажу бензина прекратила почти половина АЗС. Эксперты объясняют ситуацию плановыми ремонтами на НПЗ, логистическими трудностями и снижением объемов производства. По оценке издания, выпуск бензина сократился примерно на 10%.

По данным осведомленных источников, в правительстве рассматривается возможность продления запрета на экспорт бензина для всех участников рынка до конца года. В Минэнерго заверили, что ситуация находится под постоянным контролем, а весь дополнительный объем топлива направляется на внутренние потребности. Ожидается, что рынок стабилизируется к концу октября.

