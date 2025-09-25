Финляндия выступила за реформу Совбеза ООН без права вето

«Число постоянных членов в Совете Безопасности должно быть увеличено. По крайней мере, должно быть два новых места для Азии, два для Африки и одно для Латинской Америки», – сказал Стубб в ходе выступления на ГА ООН.

По его словам, текущий состав Совета Безопасности ООН в значительной степени отражает послевоенное устройство мира и не соответствует современному распределению глобального влияния.

«Поскольку мир кардинально изменился, так же должно измениться и принятие решений в ООН», – указал он.

Президент Финляндии также полагает, что ни одно государство не должно обладать правом вето.

«Если член Совета Безопасности нарушает Устав ООН, его право голоса должно быть приостановлено», – добавил он.

Стубб заявил, что послевоенный мировой порядок завершился, однако контуры нового порядка пока остаются неясными и на его формирование может потребоваться от пяти до десяти лет. Баланс сил в мире постепенно смещается в сторону глобального Юга и Востока, сказал он.

При этом он выразил мнение, что напряженность между теми, кто продвигает «многосторонность», и теми, кто говорит «на языке многополярности или транзакционизма», растет.