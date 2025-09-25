USD 1.7000
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость
Ожесточенные бои за Купянск: Минобороны России признает, что украинцы превратили город в крепость

Финляндия выступила за реформу Совбеза ООН без права вето

Президент Финляндии Александр Стубб выступил за расширение состава постоянных членов Совета Безопасности ООН, предложив предоставить места представителям Африки, Азии и Латинской Америки.

«Число постоянных членов в Совете Безопасности должно быть увеличено. По крайней мере, должно быть два новых места для Азии, два для Африки и одно для Латинской Америки», – сказал Стубб в ходе выступления на ГА ООН.

По его словам, текущий состав Совета Безопасности ООН в значительной степени отражает послевоенное устройство мира и не соответствует современному распределению глобального влияния.

«Поскольку мир кардинально изменился, так же должно измениться и принятие решений в ООН», – указал он.

Президент Финляндии также полагает, что ни одно государство не должно обладать правом вето.

«Если член Совета Безопасности нарушает Устав ООН, его право голоса должно быть приостановлено», – добавил он.

Стубб заявил, что послевоенный мировой порядок завершился, однако контуры нового порядка пока остаются неясными и на его формирование может потребоваться от пяти до десяти лет. Баланс сил в мире постепенно смещается в сторону глобального Юга и Востока, сказал он.

При этом он выразил мнение, что напряженность между теми, кто продвигает «многосторонность», и теми, кто говорит «на языке многополярности или транзакционизма», растет.

Заправки закрываются, бензина нет: юг России остался без топлива
Заправки закрываются, бензина нет: юг России остался без топлива
Украина парализовала нефтяные ворота России на Черном море
Украина парализовала нефтяные ворота России на Черном море видео; обновлено 00:23
Нетаньяху требует гарантий от Сирии
Нетаньяху требует гарантий от Сирии обновлено 00:04
Вице-президент США обрушился на Россию с угрозами
Вице-президент США обрушился на Россию с угрозами
Американцев не разжалобили мольбы России
Американцев не разжалобили мольбы России
Госсекретарь США призвал Лаврова прекратить убийства
Госсекретарь США призвал Лаврова прекратить убийства
Плевок в лицо Макрону
Плевок в лицо Макрону главная тема; все еще актуально
Ана Брнабич пришла и к Али Асадову
Ана Брнабич пришла и к Али Асадову фото
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит сенсационные факты
Азербайджанские «Львы» успешно дебютировали в Кубке Европы
Азербайджанские «Львы» успешно дебютировали в Кубке Европы фото
Арестован мэр от партии Эрдогана
Арестован мэр от партии Эрдогана
