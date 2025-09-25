USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

В Москве на взлетной полосе столкнулись два пассажирских самолета

01:10 1155

Пассажиров рейса из Москвы в Санкт-Петербург, вылетавшего из аэропорта Шереметьево на самолете Sukhoi Superjet, эвакуировали после столкновения с другим пассажирским бортом на взлетно-посадочной полосе, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе авиакомпании «Россия».

«В настоящий момент проводится осмотр воздушного судна техническими службами. Пассажиры были высажены в здание аэровокзала, в 23:08 мск (00:08 по Баку) началась посадка на рейс в Санкт-Петербург на резервный самолет», – говорится в сообщении авиакомпании.

Российские СМИ сообщают, что самолет столкнулся с Airbus A330 Hainan Airlines, который готовился к вылету в Пекин. В момент столкновения на борту Sukhoi Superjet находилось порядка 100 человек. В результате инцидента у него поврежден хвост, а у Airbus – крыло. Пострадавших нет.

Глубокой ночью более миллиона американцев включили трансляцию из Азербайджана
Глубокой ночью более миллиона американцев включили трансляцию из Азербайджана Это рекорд!
02:04 1071
К фашизму!..
К фашизму!.. дежавю и державы
01:53 961
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит сенсационные факты
24 сентября 2025, 18:42 9671
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным главная тема
24 сентября 2025, 23:32 2990
В Данию опять прилетели таинственные дроны
В Данию опять прилетели таинственные дроны
01:54 472
Заправки закрываются, бензина нет: юг России остался без топлива
Заправки закрываются, бензина нет: юг России остался без топлива
00:44 1579
Украина парализовала нефтяные ворота России на Черном море
Украина парализовала нефтяные ворота России на Черном море видео; обновлено 00:23
00:23 8513
Нетаньяху требует гарантий от Сирии
Нетаньяху требует гарантий от Сирии обновлено 00:04
00:04 1615
Вице-президент США обрушился на Россию с угрозами
Вице-президент США обрушился на Россию с угрозами
24 сентября 2025, 23:35 2653
Американцев не разжалобили мольбы России
Американцев не разжалобили мольбы России
24 сентября 2025, 23:06 2938
Госсекретарь США призвал Лаврова прекратить убийства
Госсекретарь США призвал Лаврова прекратить убийства
24 сентября 2025, 21:53 3632

