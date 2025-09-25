В Москве на взлетной полосе столкнулись два пассажирских самолета

Пассажиров рейса из Москвы в Санкт-Петербург, вылетавшего из аэропорта Шереметьево на самолете Sukhoi Superjet, эвакуировали после столкновения с другим пассажирским бортом на взлетно-посадочной полосе, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе авиакомпании «Россия».

«В настоящий момент проводится осмотр воздушного судна техническими службами. Пассажиры были высажены в здание аэровокзала, в 23:08 мск (00:08 по Баку) началась посадка на рейс в Санкт-Петербург на резервный самолет», – говорится в сообщении авиакомпании.

Российские СМИ сообщают, что самолет столкнулся с Airbus A330 Hainan Airlines, который готовился к вылету в Пекин. В момент столкновения на борту Sukhoi Superjet находилось порядка 100 человек. В результате инцидента у него поврежден хвост, а у Airbus – крыло. Пострадавших нет.

