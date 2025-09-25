Макрон струсил

Франция выступает за более решительную реакцию НАТО на нарушения воздушного пространства стран-участниц, однако не призывает к автоматическому сбитию российских самолетов в случае подобных инцидентов. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 24.

«В случае новых провокаций мы должны реагировать немного более сильно», – сказал Макрон, комментируя вопрос о том, как должны действовать страны альянса в случае нарушения российскими самолетами их воздушного пространства.

В то же время он указал, что «не следует открывать огонь» в случае, когда речь идет о «проверках».

По словам президента Франции, российские беспилотники нарушали воздушное пространство Польши и Румынии 10 и 14 сентября соответственно. Также он обвинил три российских истребителя в нарушении воздушного пространства Эстонии 19 сентября. Макрон полагает, что НАТО «среагировала пропорционально», созвав совещание стран-членов и «усилив свою оборонную позицию».

Отвечая на вопрос о готовности Парижа поддержать Варшаву в случае, если та начнет сбивать воздушные объекты над своей территорией, как ранее предупреждал премьер-министр Польши Дональд Туск, французский лидер отметил, что речь идет о возможных будущих нарушениях. Он подчеркнул, что ответ должен быть соразмерным, однако отказался вдаваться в детали гипотетических сценариев, пояснив, что не хочет быть «слишком предсказуемым».