USD 1.7000
EUR 2.0066
RUB 2.0352
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Макрон струсил

01:42 781

Франция выступает за более решительную реакцию НАТО на нарушения воздушного пространства стран-участниц, однако не призывает к автоматическому сбитию российских самолетов в случае подобных инцидентов. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 24.

«В случае новых провокаций мы должны реагировать немного более сильно», – сказал Макрон, комментируя вопрос о том, как должны действовать страны альянса в случае нарушения российскими самолетами их воздушного пространства.

В то же время он указал, что «не следует открывать огонь» в случае, когда речь идет о «проверках».

По словам президента Франции, российские беспилотники нарушали воздушное пространство Польши и Румынии 10 и 14 сентября соответственно. Также он обвинил три российских истребителя в нарушении воздушного пространства Эстонии 19 сентября. Макрон полагает, что НАТО «среагировала пропорционально», созвав совещание стран-членов и «усилив свою оборонную позицию».

Отвечая на вопрос о готовности Парижа поддержать Варшаву в случае, если та начнет сбивать воздушные объекты над своей территорией, как ранее предупреждал премьер-министр Польши Дональд Туск, французский лидер отметил, что речь идет о возможных будущих нарушениях. Он подчеркнул, что ответ должен быть соразмерным, однако отказался вдаваться в детали гипотетических сценариев, пояснив, что не хочет быть «слишком предсказуемым».

Глубокой ночью более миллиона американцев включили трансляцию из Азербайджана
Глубокой ночью более миллиона американцев включили трансляцию из Азербайджана Это рекорд!
02:04 1072
К фашизму!..
К фашизму!.. дежавю и державы
01:53 962
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит сенсационные факты
24 сентября 2025, 18:42 9671
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным главная тема
24 сентября 2025, 23:32 2990
В Данию опять прилетели таинственные дроны
В Данию опять прилетели таинственные дроны
01:54 473
Заправки закрываются, бензина нет: юг России остался без топлива
Заправки закрываются, бензина нет: юг России остался без топлива
00:44 1580
Украина парализовала нефтяные ворота России на Черном море
Украина парализовала нефтяные ворота России на Черном море видео; обновлено 00:23
00:23 8513
Нетаньяху требует гарантий от Сирии
Нетаньяху требует гарантий от Сирии обновлено 00:04
00:04 1615
Вице-президент США обрушился на Россию с угрозами
Вице-президент США обрушился на Россию с угрозами
24 сентября 2025, 23:35 2655
Американцев не разжалобили мольбы России
Американцев не разжалобили мольбы России
24 сентября 2025, 23:06 2939
Госсекретарь США призвал Лаврова прекратить убийства
Госсекретарь США призвал Лаврова прекратить убийства
24 сентября 2025, 21:53 3633

ЭТО ВАЖНО

Глубокой ночью более миллиона американцев включили трансляцию из Азербайджана
Глубокой ночью более миллиона американцев включили трансляцию из Азербайджана Это рекорд!
02:04 1072
К фашизму!..
К фашизму!.. дежавю и державы
01:53 962
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит сенсационные факты
24 сентября 2025, 18:42 9671
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным главная тема
24 сентября 2025, 23:32 2990
В Данию опять прилетели таинственные дроны
В Данию опять прилетели таинственные дроны
01:54 473
Заправки закрываются, бензина нет: юг России остался без топлива
Заправки закрываются, бензина нет: юг России остался без топлива
00:44 1580
Украина парализовала нефтяные ворота России на Черном море
Украина парализовала нефтяные ворота России на Черном море видео; обновлено 00:23
00:23 8513
Нетаньяху требует гарантий от Сирии
Нетаньяху требует гарантий от Сирии обновлено 00:04
00:04 1615
Вице-президент США обрушился на Россию с угрозами
Вице-президент США обрушился на Россию с угрозами
24 сентября 2025, 23:35 2655
Американцев не разжалобили мольбы России
Американцев не разжалобили мольбы России
24 сентября 2025, 23:06 2939
Госсекретарь США призвал Лаврова прекратить убийства
Госсекретарь США призвал Лаврова прекратить убийства
24 сентября 2025, 21:53 3633
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться