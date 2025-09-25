В Данию опять прилетели таинственные дроны

Воздушное пространство над аэропортом датского Ольборга было временно закрыто из-за несанкционированного полета дронов, сообщает Ekstra Bladet со ссылкой на командование транспортной авиации ВВС, дислоцированное на авиабазе в городе.

Из-за закрытия аэропорта два рейса авиакомпаний Norwegian и SAS были перенаправлены в Копенгаген.

«Воздушное пространство над авиабазой Ольборг в настоящее время закрыто из-за несанкционированных полетов беспилотников», — заявило командование.

На данный момент центр занимается вопросом обеспечения безопасного управления воздушным движением и взаимодействует с полицией с целью урегулирования ситуации, говорится в сообщении.

Аэропорт Ольборга и Norwegian подтвердили изданию, что из-за беспилотников некоторые рейсы были изменены. В частности, пока речь идет о двух самолетах.

«Пока речь идет о двух самолетах», — сказал директор по продажам и маркетингу аэропорта Мартин Свендсен.

Полиция Северной Ютландии, где расположен Ольборг, начала расследование.