USD 1.7000
EUR 2.0066
RUB 2.0352
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

В Данию опять прилетели таинственные дроны

01:54 473

Воздушное пространство над аэропортом датского Ольборга было временно закрыто из-за несанкционированного полета дронов, сообщает Ekstra Bladet со ссылкой на командование транспортной авиации ВВС, дислоцированное на авиабазе в городе.

Из-за закрытия аэропорта два рейса авиакомпаний Norwegian и SAS были перенаправлены в Копенгаген.

«Воздушное пространство над авиабазой Ольборг в настоящее время закрыто из-за несанкционированных полетов беспилотников», — заявило командование.

На данный момент центр занимается вопросом обеспечения безопасного управления воздушным движением и взаимодействует с полицией с целью урегулирования ситуации, говорится в сообщении.

Аэропорт Ольборга и Norwegian подтвердили изданию, что из-за беспилотников некоторые рейсы были изменены. В частности, пока речь идет о двух самолетах.

«Пока речь идет о двух самолетах», — сказал директор по продажам и маркетингу аэропорта Мартин Свендсен.

Полиция Северной Ютландии, где расположен Ольборг, начала расследование.

Глубокой ночью более миллиона американцев включили трансляцию из Азербайджана
Глубокой ночью более миллиона американцев включили трансляцию из Азербайджана Это рекорд!
02:04 1075
К фашизму!..
К фашизму!.. дежавю и державы
01:53 962
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит сенсационные факты
24 сентября 2025, 18:42 9672
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным главная тема
24 сентября 2025, 23:32 2990
В Данию опять прилетели таинственные дроны
В Данию опять прилетели таинственные дроны
01:54 474
Заправки закрываются, бензина нет: юг России остался без топлива
Заправки закрываются, бензина нет: юг России остался без топлива
00:44 1580
Украина парализовала нефтяные ворота России на Черном море
Украина парализовала нефтяные ворота России на Черном море видео; обновлено 00:23
00:23 8513
Нетаньяху требует гарантий от Сирии
Нетаньяху требует гарантий от Сирии обновлено 00:04
00:04 1615
Вице-президент США обрушился на Россию с угрозами
Вице-президент США обрушился на Россию с угрозами
24 сентября 2025, 23:35 2655
Американцев не разжалобили мольбы России
Американцев не разжалобили мольбы России
24 сентября 2025, 23:06 2939
Госсекретарь США призвал Лаврова прекратить убийства
Госсекретарь США призвал Лаврова прекратить убийства
24 сентября 2025, 21:53 3634

ЭТО ВАЖНО

Глубокой ночью более миллиона американцев включили трансляцию из Азербайджана
Глубокой ночью более миллиона американцев включили трансляцию из Азербайджана Это рекорд!
02:04 1075
К фашизму!..
К фашизму!.. дежавю и державы
01:53 962
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит сенсационные факты
24 сентября 2025, 18:42 9672
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным главная тема
24 сентября 2025, 23:32 2990
В Данию опять прилетели таинственные дроны
В Данию опять прилетели таинственные дроны
01:54 474
Заправки закрываются, бензина нет: юг России остался без топлива
Заправки закрываются, бензина нет: юг России остался без топлива
00:44 1580
Украина парализовала нефтяные ворота России на Черном море
Украина парализовала нефтяные ворота России на Черном море видео; обновлено 00:23
00:23 8513
Нетаньяху требует гарантий от Сирии
Нетаньяху требует гарантий от Сирии обновлено 00:04
00:04 1615
Вице-президент США обрушился на Россию с угрозами
Вице-президент США обрушился на Россию с угрозами
24 сентября 2025, 23:35 2655
Американцев не разжалобили мольбы России
Американцев не разжалобили мольбы России
24 сентября 2025, 23:06 2939
Госсекретарь США призвал Лаврова прекратить убийства
Госсекретарь США призвал Лаврова прекратить убийства
24 сентября 2025, 21:53 3634
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться