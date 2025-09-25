USD 1.7000
EUR 2.0066
RUB 2.0352
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

К фашизму!..

дежавю и державы
Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
01:53 966

В Нидерландах — стране, традиционно считавшейся символом европейской толерантности, — прошли массовые протесты и уличные беспорядки.

На первый взгляд события в Гааге выглядели стихийно, словно вызванные одним эмоциональным постом. Акция началась после обращения в соцсетях молодой женщины, известной под псевдонимом Els Rechts — «Правый Эльс», которая призвала выйти на улицы в знак протеста против иммиграции и потребовала пересмотра законодательства о предоставлении убежища.

Один-единственный пост собрал тысячи людей, высыпавших на улицы и превратившихся в агрессивную толпу. Протестующие вступили в столкновения с полицией и закидали камнями штаб-квартиру левоцентристской партии D66. Разгон сопровождался слезоточивым газом и водометами. Десятки человек были задержаны.

Акция началась после обращения в соцсетях молодой женщины, известной под псевдонимом Els Rechts — «Правый Эльс», которая призвала выйти на улицы в знак протеста против иммиграции

Среди флагов, которые несли участники акции, был и символ нидерландских нацистов времен Второй мировой войны, который сегодня вновь поднят неонацистскими группами. Этот знак указывает на историческую преемственность: связь между сегодняшними антимигрантскими активистами и фашистскими движениями прошлого — не только стилистика, но общая суть.

После подавления акции Els Rechts написала в интернете: «Если бы я знала, чем все это закончится, я бы не стала организовывать протест». Слова прозвучали как попытка отстраниться от последствий. Дескать, ожидался мирный митинг, без насилия.

Но так ли это? Вряд ли.

Годы накапливающегося социального недовольства сопровождались распространением ксенофобии, расизма и национализма. Все это должно было однажды вырваться на поверхность. Исторически известно: если довольный обыватель тяготеет к неолиберализму, то бедный, униженный и обозленный — как правило, к фашизму. Сегодня капитализм, переживая затяжной кризис, пытается сплотить общественное раздражение под лозунгами ненависти. Мол, проблема не в самой Системе, а в чужаках. И обыватель с готовностью принимает эту подмену. Точно так же, как это происходило в Италии и Германии в 1920–30-х годах прошлого века.

Тот факт, что один пост в социальных сетях стал искрой для массовых выступлений, говорит сам за себя: пороховая бочка давно готова — не хватало только спички.

Годы накапливающегося социального недовольства сопровождались распространением ксенофобии, расизма и национализма. Все это должно было однажды вырваться на поверхность

За несколько дней до беспорядков в Нидерландах аналогичные протесты прокатились по улицам Лондона. Только там организатором выступил уже не случайный пользователь интернета, а политик по имени Томми Робинсон. Его лозунг — «Объединим королевство» — стал знаменем для множества сторонников. В то же время контрмитинг против расизма и фашизма оказался вялым и малочисленным. Иммиграция стала главной темой британской политики, затмив даже рецессию и рост цен. Обществу уже внушили: причина бед — в мигрантах. Только в этом году через Ла-Манш на резиновых лодках в Британию прибыли 28 тысяч человек.

Старая тактика Системы сработала вновь. Ее внутренние противоречия замаскированы чужими лицами. Виноваты, как всегда, «другие». И в этот миф верят миллионы.

Но дело не только в ксенофобии и не только в правых. Одним из главных достижений современного капитализма стало создание гигантской фабрики псевдолевых — эмуляции левых движений, не имеющих ничего общего с их исторической сутью. Эти симулякры, искусственно сконструированные из корпоративной логики и социальных трендов, стали со временем не просто частью пейзажа — они превратились в лицо прогресса. А на деле — в его карикатуру.

С легкой руки Маска и европейских ультраправых капитализм навесил ярлык «левые» на тех, кого сам же и создал, — на людей, которые под видом борьбы за свободу боролись против самого понятия человеческого достоинства

То, что когда-то называлось левой мыслью, сегодня заменено псевдосмыслом. Псевдолевые подменили классовую борьбу множеством фрагментарных тем. Их «борьба» — не за освобождение угнетенных, а за тренды, которые проще монетизировать. Их связь с левой идеей такая же, как у джихадистов с демократией - громкая, декларированная и абсолютно лживая.

Финансовые потоки направлялись не на борьбу с Системой, а на искажение языка, на контроль над понятиями. Разного рода «левые», «прогрессивные» движения и партии, ряженые в гуманизм, лишь работали на дискредитацию самой идеи справедливости. Обывателю продали странную картину: все прогрессивное — это гротеск и безумие. Именно поэтому классический обыватель перестал видеть врага в Системе и увидел его в карикатуре — в трансгендерах, в «новых феминистках», в «веганах из Сан-Франциско». Фигура врага сменилась, но прицел остался прежним: внести смуту, вызвать отвращение и толкнуть общество в объятия правого реванша.

Так и сформировался новый социальный заказ: фашизм под маской «здравого смысла», якобы защищающий «традиционные ценности». С легкой руки Маска и европейских ультраправых капитализм навесил ярлык «левые» на тех, кого сам же и создал, — на людей, которые под видом борьбы за свободу боролись против самого понятия человеческого достоинства.

Толпа называет свободой свободу гнить, а справедливостью — свое гниение

Эти лжелевые были не случайными попутчиками, а активными участниками: винтиками, оформителями, стилистами, консультантами. Они возводили лестницу, по которой фашизм теперь пробивается в мейнстрим. Все это шоу, растянутое на десятилетия, было нужно именно для этого — чтобы обыватель, оттолкнувшись от карикатуры, сам позвал диктатуру.

Политическая реальность больше не ограничивается дуализмом: неолибералы против консерваторов. Мы перешли в плоскость двухмерного поля, где с одной стороны фальшивые левые, а с другой — респектабельный фашизм. Америка Трампа и Америка Байдена — это две стороны одной медали. А сам фашизм и его мнимые противники — как тень одного и того же тела. И когда одна тень надоедает, появляется другая. Но тело при этом остается прежним.

А что толпа?

Антуан де Сент-Экзюпери в XX веке уже все сказал:

«Толпа называет свободой свободу гнить, а справедливостью — свое гниение».

И в этом — весь диагноз.

Читайте по теме

Дочь пошла против отца-президента вечная власть или власть вечности? все еще актуально
21 сентября 2025, 00:32 10517
Тайна крика: болезнь, безумие и смерть о вечном; все еще актуально
19 сентября 2025, 00:49 6771
Наступление новой тьмы война миров, все еще актуально
17 сентября 2025, 06:41 7162
Глубокой ночью более миллиона американцев включили трансляцию из Азербайджана
Глубокой ночью более миллиона американцев включили трансляцию из Азербайджана Это рекорд!
02:04 1077
К фашизму!..
К фашизму!.. дежавю и державы
01:53 967
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит сенсационные факты
24 сентября 2025, 18:42 9674
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным главная тема
24 сентября 2025, 23:32 2990
В Данию опять прилетели таинственные дроны
В Данию опять прилетели таинственные дроны
01:54 475
Заправки закрываются, бензина нет: юг России остался без топлива
Заправки закрываются, бензина нет: юг России остался без топлива
00:44 1580
Украина парализовала нефтяные ворота России на Черном море
Украина парализовала нефтяные ворота России на Черном море видео; обновлено 00:23
00:23 8513
Нетаньяху требует гарантий от Сирии
Нетаньяху требует гарантий от Сирии обновлено 00:04
00:04 1615
Вице-президент США обрушился на Россию с угрозами
Вице-президент США обрушился на Россию с угрозами
24 сентября 2025, 23:35 2656
Американцев не разжалобили мольбы России
Американцев не разжалобили мольбы России
24 сентября 2025, 23:06 2939
Госсекретарь США призвал Лаврова прекратить убийства
Госсекретарь США призвал Лаврова прекратить убийства
24 сентября 2025, 21:53 3635

ЭТО ВАЖНО

Глубокой ночью более миллиона американцев включили трансляцию из Азербайджана
Глубокой ночью более миллиона американцев включили трансляцию из Азербайджана Это рекорд!
02:04 1077
К фашизму!..
К фашизму!.. дежавю и державы
01:53 967
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит
Атака дронов с российских «теневых танкеров»: следы ведут в Сумгаит сенсационные факты
24 сентября 2025, 18:42 9674
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным главная тема
24 сентября 2025, 23:32 2990
В Данию опять прилетели таинственные дроны
В Данию опять прилетели таинственные дроны
01:54 475
Заправки закрываются, бензина нет: юг России остался без топлива
Заправки закрываются, бензина нет: юг России остался без топлива
00:44 1580
Украина парализовала нефтяные ворота России на Черном море
Украина парализовала нефтяные ворота России на Черном море видео; обновлено 00:23
00:23 8513
Нетаньяху требует гарантий от Сирии
Нетаньяху требует гарантий от Сирии обновлено 00:04
00:04 1615
Вице-президент США обрушился на Россию с угрозами
Вице-президент США обрушился на Россию с угрозами
24 сентября 2025, 23:35 2656
Американцев не разжалобили мольбы России
Американцев не разжалобили мольбы России
24 сентября 2025, 23:06 2939
Госсекретарь США призвал Лаврова прекратить убийства
Госсекретарь США призвал Лаврова прекратить убийства
24 сентября 2025, 21:53 3635
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться