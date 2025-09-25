В Нидерландах — стране, традиционно считавшейся символом европейской толерантности, — прошли массовые протесты и уличные беспорядки. На первый взгляд события в Гааге выглядели стихийно, словно вызванные одним эмоциональным постом. Акция началась после обращения в соцсетях молодой женщины, известной под псевдонимом Els Rechts — «Правый Эльс», которая призвала выйти на улицы в знак протеста против иммиграции и потребовала пересмотра законодательства о предоставлении убежища. Один-единственный пост собрал тысячи людей, высыпавших на улицы и превратившихся в агрессивную толпу. Протестующие вступили в столкновения с полицией и закидали камнями штаб-квартиру левоцентристской партии D66. Разгон сопровождался слезоточивым газом и водометами. Десятки человек были задержаны.

Среди флагов, которые несли участники акции, был и символ нидерландских нацистов времен Второй мировой войны, который сегодня вновь поднят неонацистскими группами. Этот знак указывает на историческую преемственность: связь между сегодняшними антимигрантскими активистами и фашистскими движениями прошлого — не только стилистика, но общая суть. После подавления акции Els Rechts написала в интернете: «Если бы я знала, чем все это закончится, я бы не стала организовывать протест». Слова прозвучали как попытка отстраниться от последствий. Дескать, ожидался мирный митинг, без насилия. Но так ли это? Вряд ли. Годы накапливающегося социального недовольства сопровождались распространением ксенофобии, расизма и национализма. Все это должно было однажды вырваться на поверхность. Исторически известно: если довольный обыватель тяготеет к неолиберализму, то бедный, униженный и обозленный — как правило, к фашизму. Сегодня капитализм, переживая затяжной кризис, пытается сплотить общественное раздражение под лозунгами ненависти. Мол, проблема не в самой Системе, а в чужаках. И обыватель с готовностью принимает эту подмену. Точно так же, как это происходило в Италии и Германии в 1920–30-х годах прошлого века. Тот факт, что один пост в социальных сетях стал искрой для массовых выступлений, говорит сам за себя: пороховая бочка давно готова — не хватало только спички.

За несколько дней до беспорядков в Нидерландах аналогичные протесты прокатились по улицам Лондона. Только там организатором выступил уже не случайный пользователь интернета, а политик по имени Томми Робинсон. Его лозунг — «Объединим королевство» — стал знаменем для множества сторонников. В то же время контрмитинг против расизма и фашизма оказался вялым и малочисленным. Иммиграция стала главной темой британской политики, затмив даже рецессию и рост цен. Обществу уже внушили: причина бед — в мигрантах. Только в этом году через Ла-Манш на резиновых лодках в Британию прибыли 28 тысяч человек. Старая тактика Системы сработала вновь. Ее внутренние противоречия замаскированы чужими лицами. Виноваты, как всегда, «другие». И в этот миф верят миллионы. Но дело не только в ксенофобии и не только в правых. Одним из главных достижений современного капитализма стало создание гигантской фабрики псевдолевых — эмуляции левых движений, не имеющих ничего общего с их исторической сутью. Эти симулякры, искусственно сконструированные из корпоративной логики и социальных трендов, стали со временем не просто частью пейзажа — они превратились в лицо прогресса. А на деле — в его карикатуру.

То, что когда-то называлось левой мыслью, сегодня заменено псевдосмыслом. Псевдолевые подменили классовую борьбу множеством фрагментарных тем. Их «борьба» — не за освобождение угнетенных, а за тренды, которые проще монетизировать. Их связь с левой идеей такая же, как у джихадистов с демократией - громкая, декларированная и абсолютно лживая. Финансовые потоки направлялись не на борьбу с Системой, а на искажение языка, на контроль над понятиями. Разного рода «левые», «прогрессивные» движения и партии, ряженые в гуманизм, лишь работали на дискредитацию самой идеи справедливости. Обывателю продали странную картину: все прогрессивное — это гротеск и безумие. Именно поэтому классический обыватель перестал видеть врага в Системе и увидел его в карикатуре — в трансгендерах, в «новых феминистках», в «веганах из Сан-Франциско». Фигура врага сменилась, но прицел остался прежним: внести смуту, вызвать отвращение и толкнуть общество в объятия правого реванша. Так и сформировался новый социальный заказ: фашизм под маской «здравого смысла», якобы защищающий «традиционные ценности». С легкой руки Маска и европейских ультраправых капитализм навесил ярлык «левые» на тех, кого сам же и создал, — на людей, которые под видом борьбы за свободу боролись против самого понятия человеческого достоинства.