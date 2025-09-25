USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Глубокой ночью более миллиона американцев включили трансляцию из Азербайджана

Эльмир Алиев, отдел спорта
Трансляция Гран-при Азербайджана в этом году собрала рекордное количество телезрителей на американском ТВ. 

Телекомпания ESPN, обладающая многолетними правами на показ «Формулы-1» в США, зафиксировала показатель в 1,1 млн телезрителей. Никогда ранее бакинская гонка «Ф-1» не собирала такую аудиторию в Америке. И это несмотря на то, что в США основная гонка Гран-при Азербайджана началась в зависимости от региона глубокой ночью (в Лос-Анджелесе было 04:00) или очень ранним утром (в Нью-Йорке - 07:00).

Предыдущий рекорд бакинской «Формулы-1» в США был установлен в 2021 году и составил 970 тысяч зрителей. В 2024 году аудитория достигла 865 тысяч.

В целом средняя аудитория трансляций гонок «Формулы-1» на каналах ESPN, ESPN2 и ABC в 2025 году составляет 1,4 млн человек, что также превышает прежний рекордный результат, достигнутый в 2022 году, - 1,21 млн зрителей.

Напомним, что Гран-при Азербайджана-2025 был разыгран 21 сентября. Гонка завершилась уверенной победой нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

