Смерть Урмии

По ком звонит колокол
Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
02:08

Летом 2025 года озеро Урмия, крупнейший солёный водоём Азии, окончательно исчезло.

Более 4000 лет существовавшее озеро, занимавшее когда-то 140 километров в длину и 55 километров в ширину, стало жертвой сочетания чрезмерной откачки воды, незаконных скважин и неэффективного сельского хозяйства. Последствия экологической катастрофы — разрушение экосистемы, усиление соляных бурь и значительный ущерб для сельского хозяйства.

Процесс исчезновения озера, начавшийся ещё в 1970-х годах прошлого века, ускорился в последние 40 лет. Спутниковые снимки 2025 года зафиксировали лишь небольшие пятна воды там, где раньше было озеро. Несмотря на предупреждения экологов и активистов, правительство Ирана не приняло необходимых мер, игнорируя проблему.

Иран уже давно переживает водный кризис. В июле 2025 года президент Масуд Пезешкиан признал ситуацию катастрофической, заявив, что в Тегеране "действительно не осталось воды". Оппозиция указывает на коррупцию и неэффективное управление водными ресурсами, что усугубляет кризис.

Сельское хозяйство, которое потребляет 88 процентов водных ресурсов Ирана, но даёт лишь 10-12 процентов валового национального продукта, стало основным фактором кризиса. Дисбаланс в использовании водных ресурсов и избыточное потребление ускорили деградацию водоносных слоёв и засоление почвы.

Кроме того, более миллиона незаконных скважин по всей стране, включая 8 тысяч в провинции Альборз, продолжали истощать грунтовые воды. Это усугубило проблему водоснабжения и ускорило экологический кризис.

Проблема озера Урмия привлекла внимание общественности ещё в 2011 году после массовых протестов, но реальные меры по спасению озера так и не были приняты. Проект восстановления, начатый в 2023 году, не смог компенсировать масштабы разрушений, вызванных постоянной откачкой воды и аграрным использованием водных ресурсов.

К 2024 году площадь озера сократилась до 10 процентов от прежних размеров, а соляные бури, возникающие на бывших территориях озера, теперь наносят ущерб сельскому хозяйству и угрожают здоровью местных жителей. Эти явления становятся всё более разрушительными, затрудняя ведение аграрной деятельности и ухудшая жизнь в регионе.

Сегодня Иран сталкивается с комплексной экологической и экономической проблемой, которая требует пересмотра политики водных ресурсов и устойчивого сельского хозяйства. Для восстановления экосистемы озера Урмия необходимы не только усилия правительства, но и активная международная поддержка. Без комплексного подхода, включающего эффективное управление водными ресурсами, предотвращение подобных катастроф в будущем остаётся маловероятным.

