Летом 2025 года озеро Урмия, крупнейший солёный водоём Азии, окончательно исчезло. Более 4000 лет существовавшее озеро, занимавшее когда-то 140 километров в длину и 55 километров в ширину, стало жертвой сочетания чрезмерной откачки воды, незаконных скважин и неэффективного сельского хозяйства. Последствия экологической катастрофы — разрушение экосистемы, усиление соляных бурь и значительный ущерб для сельского хозяйства. Процесс исчезновения озера, начавшийся ещё в 1970-х годах прошлого века, ускорился в последние 40 лет. Спутниковые снимки 2025 года зафиксировали лишь небольшие пятна воды там, где раньше было озеро. Несмотря на предупреждения экологов и активистов, правительство Ирана не приняло необходимых мер, игнорируя проблему.

Иран уже давно переживает водный кризис. В июле 2025 года президент Масуд Пезешкиан признал ситуацию катастрофической, заявив, что в Тегеране "действительно не осталось воды". Оппозиция указывает на коррупцию и неэффективное управление водными ресурсами, что усугубляет кризис. Сельское хозяйство, которое потребляет 88 процентов водных ресурсов Ирана, но даёт лишь 10-12 процентов валового национального продукта, стало основным фактором кризиса. Дисбаланс в использовании водных ресурсов и избыточное потребление ускорили деградацию водоносных слоёв и засоление почвы. Кроме того, более миллиона незаконных скважин по всей стране, включая 8 тысяч в провинции Альборз, продолжали истощать грунтовые воды. Это усугубило проблему водоснабжения и ускорило экологический кризис.