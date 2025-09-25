USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Пашинян в Москве: впереди встреча с Путиным

обновлено 14:17
14:17 1899

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Москву.

Об этом он сообщил в соцсетях, опубликовав видео своего прибытия в аэропорт.

«Начался мой рабочий визит в Москву», — написал Пашинян.

По данным ВГТРК, в четверг президент России Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Армении.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что у Путина запланирован марафон двусторонних международных встреч, среди которых значится и встреча с Николом Пашиняном.

*** 10:04

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Москву с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе армянского правительства.

Он примет участие в форуме «Мировая атомная неделя».

