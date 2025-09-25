Пашинян в Москве: впереди встреча с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Москву.
Об этом он сообщил в соцсетях, опубликовав видео своего прибытия в аэропорт.
«Начался мой рабочий визит в Москву», — написал Пашинян.
По данным ВГТРК, в четверг президент России Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Армении.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что у Путина запланирован марафон двусторонних международных встреч, среди которых значится и встреча с Николом Пашиняном.
*** 10:04
Он примет участие в форуме «Мировая атомная неделя».