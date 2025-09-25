В Масазыре обнаружен тайник с боеприпасами

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об обнаружении боеприпасов в поселке Масазыр Апшеронского района.

В Апшеронском районе обнаружены оружие и боеприпасы.

После проведения необходимых мер безопасности совместно с сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что обнаруженные боеприпасы - это 13 пригодных для боевого применения ручных гранат Ф-1, 12 взрывателей УЗРГМ, 31 патрон калибра 7.62 мм и 30 патронов калибра 5.45 мм.

Специалисты оперативной группы ССОО вывезли боеприпасы с территории для их последующего обезвреживания.

В ходе дополнительного осмотра на месте происшествия и прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.