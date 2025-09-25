Трампу рассказали о готовящемся наступлении Украины

Президента США Дональда Трампа проинформировали о планах Украины провести наступление, для которого потребуются данные американской разведки, рассказали The Wall Street Journal (WSJ) два осведомленных источника.
По их словам, Трампу объяснили текущую обстановку на поле боя, указав, что Россия за последние годы добилась лишь незначительных успехов. Подробностей возможного наступления украинской армии собеседники издания не привели. Информация о планах Киева поступила от чиновников, которые склоняют президента США к более решительным действиям в вопросе урегулирования войны. В частности, от спецпредставителя главы Белого дома по Украине Кита Келлога и постоянного представителя США при ООН Майкла Уолтца.
23 сентября Трамп на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого он резко ужесточил риторику в отношении России. «Украина при поддержке Евросоюза способна бороться и вернуть всю свою территорию в прежних границах» и «возможно, даже пойти дальше», отметил глава Белого дома. В сложившейся ситуации он назвал Россию «бумажным тигром» с разрушающейся экономикой. «Сейчас самое время для Украины действовать», — заключил президент США.
При этом, как отмечает WSJ, Трамп «изменил риторику, но не политику». К примеру, он по-прежнему разрешает продавать американское оружие Киеву, но ограничивает его использование для ударов по территории России. У Киева есть дальнобойные ракеты ATACMS, способные бить на 300 км.
В Кремле ранее объяснили изменение риторики Трампа его встречей с Зеленским. «Разумеется, господин Трамп услышал о том, что происходит, в версии Зеленского. И, по всей видимости, на этот момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, выразил надежду, что Трамп вернется к прежней позиции, когда он заявлял о том, что Украина проигрывает войну и должна согласиться на территориальные уступки.