Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает

Встретившись с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН, Трамп, как показалось многим, развернулся на 180 градусов по отношению к Путину, да и к войне в Украине в целом. Зеленский, по крайней мере, выглядит сильно воодушевленным, считая, что теперь-то уж президент Америки на его стороне и «доверяет ему, а не Путину». Правда, сама мысль о том, что «Трамп доверяет» кому бы то ни было, тем более Зеленскому, кажется странной. Встреча президентов США и Украины, хотя и была краткой, сложилась для Зеленского, видимо, удачно. А довольно пространное заявление, которое Трамп потом сделал в своей соцсети, скорее говорит о том, что «флер Аляски», оставшийся от саммита с Путиным, у него в голове улетучился. Трамп больше не говорит, что у Зеленского «нет козырей» и ему «надо заключить сделку», в том числе на условиях потери территорий. Он теперь говорит по-другому… В Москве заявления Трампа встречены были, наверное, как минимум с настороженностью.

Трактовка слов вечно мятущегося, сумбурного и слишком часто не очень точного в своих формулировках Трампа позволяет трактовать эти кажущиеся сенсационными слова по-разному. С одной стороны, слухи о том, что якобы Путин и Трамп на Аляске договорились о возможности «размена территорий» и что Москва в обмен на вывод ВСУ со всей территории Донбасса была готова заморозить конфликт по линии фронта, перечеркнуты и опровергнуты. Зеленский, во всяком случае, уверен, что Трамп перестал быть сторонником идеи обмена территориями между Россией и Украиной как части мирного процесса. С другой – когда Зеленский говорит, что Трамп обещал ему «поддерживать Украину до последнего», то он выдает желаемое за действительное. Трамп выразился (примерно так его можно понять в том числе) в том духе, что если, мол, Киев и Европа хотят воевать дальше и не хотят идти ни на какие компромиссы с Путиным, то и флаг им в руки, пусть воюют хоть до посинения или до последнего солдата ВСУ. Год, два. Десять. Но с опорой только на Европу, если она осилит такой мегапроект. США будут продавать оружие Европе, зарабатывая на этом, а та пусть поставляет его Украине. В том числе, пояснил госсекретарь Рубио, Трамп сохраняет за собой возможность не только ужесточения санкций против РФ, но и поставок Украине не только оборонительного, но и наступательного вооружения. А вот когда, мол, надоест, дайте знать, Вашингтон что-нибудь посоветует. При этом, несмотря на все грозные намеки, пока Трамп не спешит с новыми санкциями против Москвы. У него «отмазка»: та же Европа ведь продолжает покупать российские нефть и газ. Вот когда перестанет, тогда заходите – поговорим. Но не раньше. Обещал, правда, поговорить с венгерским премьером Орбаном, чтобы Венгрия перестала покупать российскую нефть. Из Будапешта уже ответили, что по этому вопросу уважить президента Америки не смогут. Санкции за это против Венгрии США не введут.

Возможно, что на очередную смену настроений Трампа повлияла недавняя кампания эскалации в формате «гибридной войны» - инциденты с залетом самолетов и беспилотников в европейские страны НАТО. «Кризис в Украине, как кажется, перешел на новый этап эскалации», - констатировал госсекретарь Рубио. Это могло стать дополнительным аргументом сторонников «партии войны», чтобы настроить Трампа против Путина. В информационном плане не остались без последствий также непрекращающиеся удары украинских дронов по российским НПЗ, что уже вызвало перебои с топливом в нескольких регионах. Правда, Трамп почему-то, видимо, думает, что очереди за бензином и его нехватка выведут в России миллионы людей на улицы и они потребуют от Путина прекратить войну. Не выведут и не потребуют. И вообще история войн говорит о том, что удары по гражданской инфраструктуре не решают исход противостояния, его решают победы на поле боя. Зато удары по городам и прочим невоенным объектам лишь ожесточают население воюющей страны, сплачивая его перед лицом врага. Это верно в том числе в отношении россиян: в представлении подавляющего большинства из них в ударах по НПЗ не Путин «виноват», а Зеленский и ВСУ.