В Имишли растет число отравившихся на свадьбе

В Имишли обостряется ситуация с массовым отравлением на семейном торжестве.

Как сообщили haqqin.az в TƏBİB, с 14:10 24 сентября по настоящее время в отделение неотложной медицинской помощи Центральной районной больницы Имишли с подозрением на отравление были госпитализированы 59 человек. Среди них — 25 мужчин (в том числе 5 несовершеннолетних) и 34 женщины (4 несовершеннолетние).

Всем пациентам был поставлен диагноз «неинфекционный энтерит и колит», каждому оказана необходимая медицинская помощь. Четверо пациентов, чье состояние оценивалось как удовлетворительное, отказались от дальнейшего специализированного лечения. Остальные пострадавшие продолжают получать терапию в профильных отделениях больницы, их состояние оценивается как стабильное.

Напомним, массовое отравление произошло 23 сентября во время семейного торжества по случаю обрезания.