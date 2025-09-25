USD 1.7000
EUR 1.9979
RUB 2.0341
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Украинский спецназ уничтожил в Крыму российские самолеты

10:37

В аннексированном Крыму Силы обороны Украины сожгли два российских самолета Ан-26, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В ГУР рассказали, что во время рейда на полуостров спецназовцы украинской военной разведки сожгли два российских транспортных самолета Ан-26, а также поразили радиолокационную станцию надводной обстановки и береговую РЛС МР-10М1 «Мыс М1».

В ГУР добавили, что эти потери зафиксированы в сводке Генерального штаба ВСУ за 24 сентября.

Ан-26 - турбовинтовой многоцелевой транспортный самолет. Согласно информации из открытых источников, отличается высокой устойчивостью, легкостью управления, простотой техники пилотирования и хорошим обзором из кабины экипажа.

Ранее сообщалось, что в четверг, 25 сентября, на Запорожском направлении Силы обороны Украины сбили российский Су-34.

