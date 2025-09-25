Взрыв в Британии рядом с будущим заводом дронов

На складе в промышленной зоне города Суиндона в Великобритании произошел «мощный взрыв», там работают пожарные, полиция и бригады скорой помощи, передает Sky News.

Экстренные службы и сотрудников правоохранительных органов вызвали в промышленный комплекс Groundwell вечером 24 сентября. Полиция графства Уилтшир сообщила, что проводит «работы по эвакуации близлежащих районов», подчеркнув, что в эвакуации других жителей необходимости нет.

Живущих поблизости людей призвали оставаться в помещениях, закрыть все окна и избегать территории промышленного комплекса.

По данным пожарно-спасательной службы Дорсета и Уилтшира, на месте происшествия работают по меньшей мере десять пожарных машин и специальных транспортных средств, в том числе подъемная лестничная платформа и водовозы. Пожарные сообщили, что они занимаются тушением крупного пожара на складе и работают над тем, чтобы взять огонь под контроль.

Местные жители в соцсетях рассказали о «мощном взрыве». «Огромный огненный шар. Очень надеюсь, что никто не пострадал», — написала очевидица.

Оператор сетей Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN) сообщал об отключении электроэнергии в этом районе, затронувшем 77 абонентов, передавало Би-би-си. SSEN объясняла отключения «проблемами с безопасностью в нашей сети». На данный момент, согласно сайту оператора, в Суиндоне отключений сети не зафиксировано.

На прошлой неделе британское правительство анонсировало открытие в Суиндоне крупного завода по производству беспилотников в следующем году. Предприятие принадлежит компании Tekever, которая производит в том числе дроны StormShroud для Королевских ВВС. Британское правительство также закупило у производителя беспилотники для Украины на общую сумму около £270 млн.

Новый завод станет одним из крупнейших в Британии, предполагается, что он создаст тысячу рабочих мест в ближайшие пять лет. Площадь предприятия составит около 24 тыс. кв. м. «Расширение Tekever обеспечит Суиндон высококвалифицированными рабочими местами и ведущим в мире производством беспилотных летательных аппаратов, одновременно укрепляя цепочки поставок для оборонной промышленности», — подчеркнул британский министр обороны Джон Хили.