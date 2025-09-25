USD 1.7000
EUR 1.9979
RUB 2.0341
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Взрыв в Британии рядом с будущим заводом дронов

видео
10:51 1344

На складе в промышленной зоне города Суиндона в Великобритании произошел «мощный взрыв», там работают пожарные, полиция и бригады скорой помощи, передает Sky News.

Экстренные службы и сотрудников правоохранительных органов вызвали в промышленный комплекс Groundwell вечером 24 сентября. Полиция графства Уилтшир сообщила, что проводит «работы по эвакуации близлежащих районов», подчеркнув, что в эвакуации других жителей необходимости нет.

Живущих поблизости людей призвали оставаться в помещениях, закрыть все окна и избегать территории промышленного комплекса.

По данным пожарно-спасательной службы Дорсета и Уилтшира, на месте происшествия работают по меньшей мере десять пожарных машин и специальных транспортных средств, в том числе подъемная лестничная платформа и водовозы. Пожарные сообщили, что они занимаются тушением крупного пожара на складе и работают над тем, чтобы взять огонь под контроль.

Местные жители в соцсетях рассказали о «мощном взрыве». «Огромный огненный шар. Очень надеюсь, что никто не пострадал», — написала очевидица.

Оператор сетей Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN) сообщал об отключении электроэнергии в этом районе, затронувшем 77 абонентов, передавало Би-би-си. SSEN объясняла отключения «проблемами с безопасностью в нашей сети». На данный момент, согласно сайту оператора, в Суиндоне отключений сети не зафиксировано.

На прошлой неделе британское правительство анонсировало открытие в Суиндоне крупного завода по производству беспилотников в следующем году. Предприятие принадлежит компании Tekever, которая производит в том числе дроны StormShroud для Королевских ВВС. Британское правительство также закупило у производителя беспилотники для Украины на общую сумму около £270 млн.

Новый завод станет одним из крупнейших в Британии, предполагается, что он создаст тысячу рабочих мест в ближайшие пять лет. Площадь предприятия составит около 24 тыс. кв. м. «Расширение Tekever обеспечит Суиндон высококвалифицированными рабочими местами и ведущим в мире производством беспилотных летательных аппаратов, одновременно укрепляя цепочки поставок для оборонной промышленности», — подчеркнул британский министр обороны Джон Хили.

Как разгневать диктатора
Как разгневать диктатора о вечном
11:40 763
К фашизму!..
К фашизму!.. дежавю и державы
01:53 7503
«Прорыв в медицине: в Азербайджане стартовала роботизированная хирургия»
«Прорыв в медицине: в Азербайджане стартовала роботизированная хирургия»
11:30 709
Россия готовится к наступлению на Херсон
Россия готовится к наступлению на Херсон говорится в отчете ISW
11:50 530
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает продолжение главной темы
10:24 1874
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным главная тема
24 сентября 2025, 23:32 8099
«Серого кардинала» везут в наручниках в Кишинев
«Серого кардинала» везут в наручниках в Кишинев
10:50 1917
Взрыв в Британии рядом с будущим заводом дронов
Взрыв в Британии рядом с будущим заводом дронов видео
10:51 1345
Украинский спецназ уничтожил в Крыму российские самолеты
Украинский спецназ уничтожил в Крыму российские самолеты видео
10:37 2318
Смерть Урмии
Смерть Урмии По ком звонит колокол
02:08 6404
Трампу рассказали о готовящемся наступлении Украины
Трампу рассказали о готовящемся наступлении Украины
10:23 1527

ЭТО ВАЖНО

Как разгневать диктатора
Как разгневать диктатора о вечном
11:40 763
К фашизму!..
К фашизму!.. дежавю и державы
01:53 7503
«Прорыв в медицине: в Азербайджане стартовала роботизированная хирургия»
«Прорыв в медицине: в Азербайджане стартовала роботизированная хирургия»
11:30 709
Россия готовится к наступлению на Херсон
Россия готовится к наступлению на Херсон говорится в отчете ISW
11:50 530
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает продолжение главной темы
10:24 1874
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным главная тема
24 сентября 2025, 23:32 8099
«Серого кардинала» везут в наручниках в Кишинев
«Серого кардинала» везут в наручниках в Кишинев
10:50 1917
Взрыв в Британии рядом с будущим заводом дронов
Взрыв в Британии рядом с будущим заводом дронов видео
10:51 1345
Украинский спецназ уничтожил в Крыму российские самолеты
Украинский спецназ уничтожил в Крыму российские самолеты видео
10:37 2318
Смерть Урмии
Смерть Урмии По ком звонит колокол
02:08 6404
Трампу рассказали о готовящемся наступлении Украины
Трампу рассказали о готовящемся наступлении Украины
10:23 1527
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться