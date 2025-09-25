«Серого кардинала» везут в наручниках в Кишинев

Утром 25 сентября он прибудет в Кишинев рейсом из Афин. На борту Плахотнюк находится под усиленной охраной: рядом с ним — сотрудники спецподразделений, представители Интерпола и правоохранители в гражданской одежде. Вместе с олигархом летит и его адвокат Лучиан Рогак.

Сразу по прилете Плахотнюка доставят в пенитенциарное учреждение №13. Для него подготовлена отдельная камера. Министр юстиции Вероника Михайлов-Морару объяснила это требованиями законодательства и необходимостью соблюдения мер безопасности в отношении бывших высокопоставленных лиц. По информации прокуратуры, уже 26 сентября Плахотнюк может предстать перед судом. Инстанция должна решить, будет ли его дело по «краже миллиарда» рассматриваться отдельно.

19 сентября греческие власти возобновили процесс выдачи молдавского олигарха Владимира Плахотнюка после того, как Министерство юстиции страны неожиданно приостановило его экстрадицию. В прокуратуре уточнили, что изначально греческая сторона рассмотрела все обращения Кишинева и согласилась на выдачу по каждому из них. Однако 17 сентября греческий Минюст приостановил процедуру без объяснений.

Плахотнюк покинул Молдову в июне 2019 года, когда Демократическая партия потеряла власть. Спустя несколько месяцев на него был выдан ордер на арест по делу об отмывании денег, связанном с «кражей миллиарда». Всего он проходит фигурантом по трем уголовным делам: его обвиняют в создании и руководстве преступной группировкой, мошенничестве в особо крупных размерах (дело Metalferos), а также в отмывании денег в рамках «банковского мошенничества».