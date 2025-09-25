USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Трамп требует расследования «трех зловещих событий»

10:59 968

Президент США Дональд Трамп потребовал от ООН расследовать «тройной саботаж» в отношении него во время его пребывания в штаб-квартире всемирной организации.

Трамп описал «три весьма зловещих события», произошедших с ним 23 сентября: аварийная остановка эскалатора, неработающий телесуфлер и пропавший во время его выступления звук в зале, которые он счел не простым совпадением. «Удивительно, как мы с Меланией не упали лицом вниз на острые края этих стальных ступенек. Просто мы оба крепко держались за поручень, иначе случилась бы катастрофа», — написал глава Белого дома в Truth Social.

Далее Трамп пожаловался на сломанный телесуфлер во время своего выступления: «Я сразу подумал: «Ого, сначала эскалатор, а теперь еще и сломанный телесуфлер. Что это за место?»

Кроме того, во время его речи в зале, где находились и мировые лидеры, пропал звук. «Первой, кого я увидел после окончания речи, была Мелания, сидевшая прямо передо мной. Я спросил: «Как я справился?» А она ответила: «Я не расслышала ни слова из того, что ты сказал», — отметил американский лидер.

«Им должно быть стыдно. Я отправляю копию этого письма генеральному секретарю и требую немедленного расследования. Неудивительно, что Организация Объединенных Наций не смогла выполнить свою задачу, для которой она была создана», — добавил Трамп.

В ООН возложили ответственность за неработающий телесуфлер и эскалатор, который резко остановился, на американскую сторону. По словам официального представителя организации Стефана Дюжаррика, остановка эскалатора при подъеме Трампа была вызвана тем, что кто-то случайно привел в действие предохранительный механизм. Видеооператор, сопровождавший американского лидера, вероятно, случайно нажал кнопку, пояснил Дюжаррик. Сбой в работе телесуфлера в ООН связали с тем, что команда Трампа принесла ноутбук, подключила его к системе и загрузила на него его речь.

После выступления главы Белого дома председатель Генеральной Ассамблеи Анналена Бербок заявила, что «телесуфлеры работают отлично».

Секретная служба начала расследование, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

