USD 1.7000
EUR 1.9979
RUB 2.0341
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Турция перебросила самолет ДРЛО в Литву

11:04 958

Турция направила один из своих самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) E-7T AWACS в Литву.

Как передает Bloomberg, об этом сообщили турецкие официальные лица, пожелавшие остаться анонимными, поскольку информация не является публичной.

По данным, это стало сигналом того, что НАТО усиливает оборону в Балтийском регионе после нарушений Россией воздушного пространства.

Самолет E-7T AWACS (ДРЛО) способен обнаруживать низколетящие беспилотные летательные аппараты и другие объекты, не обнаруживаемые наземными радарами.

Как разгневать диктатора
Как разгневать диктатора о вечном
11:40 769
К фашизму!..
К фашизму!.. дежавю и державы
01:53 7506
«Прорыв в медицине: в Азербайджане стартовала роботизированная хирургия»
«Прорыв в медицине: в Азербайджане стартовала роботизированная хирургия»
11:30 714
Россия готовится к наступлению на Херсон
Россия готовится к наступлению на Херсон говорится в отчете ISW
11:50 533
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает продолжение главной темы
10:24 1876
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным главная тема
24 сентября 2025, 23:32 8101
«Серого кардинала» везут в наручниках в Кишинев
«Серого кардинала» везут в наручниках в Кишинев
10:50 1922
Взрыв в Британии рядом с будущим заводом дронов
Взрыв в Британии рядом с будущим заводом дронов видео
10:51 1349
Украинский спецназ уничтожил в Крыму российские самолеты
Украинский спецназ уничтожил в Крыму российские самолеты видео
10:37 2324
Смерть Урмии
Смерть Урмии По ком звонит колокол
02:08 6406
Трампу рассказали о готовящемся наступлении Украины
Трампу рассказали о готовящемся наступлении Украины
10:23 1530

ЭТО ВАЖНО

Как разгневать диктатора
Как разгневать диктатора о вечном
11:40 769
К фашизму!..
К фашизму!.. дежавю и державы
01:53 7506
«Прорыв в медицине: в Азербайджане стартовала роботизированная хирургия»
«Прорыв в медицине: в Азербайджане стартовала роботизированная хирургия»
11:30 714
Россия готовится к наступлению на Херсон
Россия готовится к наступлению на Херсон говорится в отчете ISW
11:50 533
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает продолжение главной темы
10:24 1876
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным главная тема
24 сентября 2025, 23:32 8101
«Серого кардинала» везут в наручниках в Кишинев
«Серого кардинала» везут в наручниках в Кишинев
10:50 1922
Взрыв в Британии рядом с будущим заводом дронов
Взрыв в Британии рядом с будущим заводом дронов видео
10:51 1349
Украинский спецназ уничтожил в Крыму российские самолеты
Украинский спецназ уничтожил в Крыму российские самолеты видео
10:37 2324
Смерть Урмии
Смерть Урмии По ком звонит колокол
02:08 6406
Трампу рассказали о готовящемся наступлении Украины
Трампу рассказали о готовящемся наступлении Украины
10:23 1530
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться