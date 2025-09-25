Турция перебросила самолет ДРЛО в Литву

Турция направила один из своих самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) E-7T AWACS в Литву.

Как передает Bloomberg, об этом сообщили турецкие официальные лица, пожелавшие остаться анонимными, поскольку информация не является публичной.

По данным, это стало сигналом того, что НАТО усиливает оборону в Балтийском регионе после нарушений Россией воздушного пространства.

Самолет E-7T AWACS (ДРЛО) способен обнаруживать низколетящие беспилотные летательные аппараты и другие объекты, не обнаруживаемые наземными радарами.